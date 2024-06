Nova Unidade de Saúde da Família é referência em Maria Paula

A Unidade de Saúde da Família (USF) Doutel de Andrade, em Maria Paula, foi entregue revitalizada para os moradores no fim de outubro do ano passado. Sete meses depois, ela continua recebendo elogios dos usuários, que lotam a unidade todos os dias da semana devido à grande oferta de atendimento com ambientes humanizados e climatizados.

Modernizada e remodelada, ela tem capacidade para atender 16 mil usuários nos cinco consultórios médicos, odontológico e salas de imunização e curativo. A unidade ainda conta com sala de espera, recepção, esterilização, copa, almoxarifado e banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD).

Lilian Nascimento dos Santos, manicure de 46 anos, é atendida no posto desde a sua fundação, há mais de 20 anos. “Eu conheço esse posto desde o início. Após a obra, ele ficou bem melhor. O posto sempre foi muito bom no atendimento. A estrutura que era ruim. Agora, melhorou em tudo para a gente. Uso tudo aqui. Eu e meu filho, que é especial”, contou.

Trigésima segunda unidade revitalizada, a USF tem médicos generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. A unidade também conta com dentistas, equipes dos programas da Atenção Básica e oferece exames laboratoriais de sangue, urina e fezes, além do eMulti (equipe multiprofissional composta por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo.



“Eu estava comentando com as outras pessoas sobre o posto. Está maravilhoso. Antes da obra, a gente não tinha onde ficar do lado de fora. Não tinha cobertura na frente da unidade. Ou ficava no sol ou na chuva. Gostei muito da obra. Ficou ótimo lá fora e aqui dentro parece que está com mais espaço, muito mais organizado. O atendimento está muito bom. Não tenho o que reclamar daqui. Parece que depois da obra, todo mundo se animou e também está trabalhando melhor, mais animado. Acho que o novo ambiente propicia isso”, disse a cuidadora Normélia Barbosa do Amaral, 63.

A obra da unidade foi realizada pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo e atende todas as adequações gerais e de acessibilidade exigidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Saúde – rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta – tudo conforme as normas RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

“Nossa população merece ser atendida com dignidade. O bom acolhimento faz toda a diferença no início de qualquer atendimento. Temos que tratar bem, conversar, acolher essa pessoa com respeito e com amor. Quem trabalha com saúde tem que estar disponível para servir. Aliás, esse é o papel de qualquer servidor. Estamos trabalhando para melhorar a saúde de São Gonçalo e já estamos vendo resultados positivos”, contou o secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha.