A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo e a Fundação Municipal de Saúde (FMS) vão realizar o 2º Seminário de Gestão e Práticas Exitosas para os profissionais da rede. O encontro acontece no Colégio Senes, no Zé Garoto, nos dias 2 e 3 de dezembro, a partir das 9h.

O seminário vai apresentar, compartilhar e discutir como as propostas do Plano Municipal de Saúde 2026–2029 foram aplicadas nas unidades e quais são as novas ações para a contribuição de avanços para a rede pública municipal de saúde para o próximo ano. Cada subsecretário vai apresentar o que foi desenvolvido dentro das suas pastas: saúde coletiva; urgência e emergência; especializada; atenção primária; regulação; odontologia e gestão.

“Realizar o 2º Seminário de Gestão e Práticas Exitosas mostra o quanto a Educação Permanente em Saúde vem se consolidando como ferramenta estratégica aqui em São Gonçalo. Na primeira edição, abrimos espaço para apresentar o Plano Municipal de Saúde 2026–2029 e dar visibilidade às primeiras experiências. Agora, damos um passo além, olhando para o amadurecimento dessas ações e para como as equipes têm traduzido o nosso plano de ação no cotidiano dos serviços”, destacou a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps), Karolina Taube.

Leia também:

Niterói recebe primeira Botafogo Store fora da cidade do Rio



Cartão azul pode ser novidade no Campeonato Carioca de 2027

Roda de conversa e avaliações também estão previstas durante os dois dias de seminário. O objetivo é incentivar a troca de conhecimentos entre equipes e promover a difusão de estratégias que possam ser aplicadas de maneira ampliada e contínua no município em diferentes setores. São projetos que fortalecem a rede municipal de saúde e transformam os desafios em melhorias reais para a população.

“Para o Neps, esse encontro vai muito além de uma vitrine de projetos: é um espaço vivo de reflexão sobre o processo de trabalho. Quando colocamos diferentes áreas — da atenção primária à urgência, da especializada à gestão — para dialogar sobre o que realmente funciona na ponta, a gente rompe o isolamento entre os setores, aprende com a experiência do outro e constrói soluções mais potentes e resolutivas para quem usa o SUS (Sistema Único de Saúde) no município”, finalizou Karolina.