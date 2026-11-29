Jovem de 21 anos morre após colisão entre motos em São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

Jovem de 21 anos morre após colisão entre motos em São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

Arthur Angelo Kasakewitch Pinel, de 21 anos, morreu após uma colisão entre duas motocicletas na madrugada da última sexta-feira (27), no bairro Colubandê, em São Gonçalo. O acidente aconteceu na Rua Salvatori, em frente ao CIEP 422 Nicanor Ferreira Nunes, na região do Brasil-Alemanha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Colubandê foi acionado às 0h49 para atender à ocorrência. Ao chegar ao endereço, as equipes encontraram duas vítimas, ambas homens adultos. Uma delas estava em estado grave e a outra apresentava quadro intermediário. Os dois foram encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.

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A morte do jovem foi comunicada por familiares por meio de uma nota de pesar. Na mensagem, parentes lamentaram a perda e destacaram a saudade deixada por Arthur entre as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e conviver com ele.

O velório está previsto para começar às 13h deste domingo (29), no Cemitério Parque da Paz, no bairro Pacheco, em São Gonçalo.