A manhã deste sábado (28) foi de conscientização e orientações sobre como combater à dengue para quem passou pela Praça Estephânia de Carvalho, a Praça do Zé Garoto. Os agentes da Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo estavam no local e realizaram as ações, com foco em orientar a população sobre a doença, os meios de prevenção, os sintomas e quando procurar atendimento médico.

O Dia D tem como objetivo lembrar a população sobre a importância de manter o controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e Chikungunya. A ação contou com a presença do Informação, Educação e Comunicação (IEC) da Vigilância em Saúde Ambiental, que expôs os mosquitos da espécie Aedes aegypti e outros insetos. A ação também foi realizada na região do entorno da praça, com a distribuição de panfletos para aqueles que passavam a pé ou de carro, além da promoção da conscientização para os comércios locais. Também estavam presentes os motofogs, que pulverizam inseticidas pelas ruas da cidade. O evento contou ainda com a presença do secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, Gabriel Melo, e de Silvia Carvalho, subsecretária de Vigilância e Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Rio, mostrando a integração do município com o governo estadual.

"Esse trabalho de conscientização e de combate à dengue é realizado durante todo o ano. Nossos agentes vão às casas das pessoas, conscientizam e atuam no combate a possíveis focos de dengue, vendo, por exemplo, se os ralos estão limpos, se a caixa d’água está tampada e etc. Também atuamos pelas ruas da cidade regularmente com os motofogs, pulverizando inseticidas no ar. Hoje, estamos fazendo um dia de alerta, ressaltando a importância da integração do nosso trabalho com a população para a prevenção da doença. A dengue continua matando e causando prejuízos à saúde pública, então, ter a população como nossa parceira nesse processo é extremamente necessário", afirmou o diretor da Vigilância Ambiental, Marcelo Lima.

Orientações - Para ajudar a ação das equipes e manter a casa longe dos vetores, é importante limpar calhas e ralos, tapar caixas d’água, colocar garrafas e recipientes com a boca para baixo, preencher os pratos de vasos de plantas com areia, manter lonas de materiais de construção e piscina sempre esticadas, guardar pneus velhos, manter tonéis e latões fechados. Vale lembrar que qualquer gota d’água pode se tornar criadouro do mosquito.

Os agentes da Vigilância em Saúde Ambiental fazem a pulverização de inseticida contra o mosquito através das motofogs durante todo o ano, além do trabalho das visitas em casas para a verificação de focos do mosquito e eliminação dos mesmos. Os locais de aplicação são definidos com base nos casos notificados pelo setor de Vigilância Epidemiológica, que aponta os locais com maiores notificações da dengue.

A Vigilância em Saúde Ambiental mantém um trabalho de pronto-atendimento. Qualquer cidadão pode ligar para o setor e pedir uma visita nos casos de infestação de qualquer vetor. Os pedidos são atendidos, em média, em uma semana. Nesses casos, os agentes averiguam a denúncia e realizam a ação necessária para acabar com os vetores. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (21) 99388-6484.