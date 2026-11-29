Um sábado animal e informativo! Alunos da Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Almir Garcia participaram, neste sábado (28), de uma atividade de educação ambiental com muita diversão. Ao todo, cerca de 85 crianças participaram das atividades. Promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), em parceria com a Guarda Ambiental e Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (Clin), a iniciativa levou para as escolas um novo olhar sobre a natureza e a preservação do meio ambiente.

A programação contou com uma exposição de animais empalhados, que permitiu aos estudantes conhecer diferentes espécies da fauna silvestre, aprender curiosidades e receber orientações sobre o respeito e o cuidado com os animais.

“Realizamos ações educativas para reforçar os cuidados no caso de aparecer animais silvestres, como serpentes, apresentando para as crianças como eles se parecem e quais as diferenças. Essa ação é itinerante e já realizamos edições em eventos pela cidade, Associação de Moradores e diversos colégios. Qualquer escola interessada em receber o projeto, seja da Rede Municipal, seja particular, pode nos acionar pelo número de telefone 153”, destacou o subinspetor da Guarda Municipal, Renato Macedo.

Durante as atividades do dia, as crianças também aprendem sobre a importância de não soltar balão e como se comportar quando se depararem com animais silvestres. Nesse momento, dicas como manter distância, não tentar tocar e pedir para algum responsável ligar para o telefone de contato 153 podem fazer a diferença em situações de emergência.