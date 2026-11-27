Uma das novidades para o próximo exercício é a possibilidade de também obter descontos mesmo optando pelo pagamento parcelado - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo/ Julio Diniz

Uma das novidades para o próximo exercício é a possibilidade de também obter descontos mesmo optando pelo pagamento parcelado - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo/ Julio Diniz

Os contribuintes de São Gonçalo terão a oportunidade de obter até 30% de desconto no IPTU 2027. A medida reúne três benefícios que podem ser acumulados por quem optar pelo pagamento em cota única: 10% de desconto pelo pagamento em cota única, 10% para quem estiver em dia com os impostos referentes ao período de 2022 a 2026 e outros 10% para os contribuintes que realizarem a atualização cadastral até o dia 11 de dezembro de 2026.

Uma das novidades para o próximo exercício é a possibilidade de também obter descontos mesmo optando pelo pagamento parcelado. Nessa modalidade, o contribuinte poderá acumular até 20% de desconto, sendo 10% pelo bom pagador e outros 10% pela atualização cadastral. A iniciativa amplia as possibilidades de economia e beneficia também quem prefere dividir o valor do imposto.

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Para garantir o desconto por bom pagador, é necessário estar adimplente com os tributos municipais referentes aos exercícios de 2022 a 2026. A condição também contempla contribuintes com parcelamentos em andamento, desde que estejam em dia. A data de referência para essa verificação será 21 de dezembro de 2026.

Já a atualização cadastral deverá ser realizada até 11 de dezembro de 2026, pelo portal Colabore Mais (https://colabore.pmsg.rj.gov.br/). Mesmo quem já fez o cadastro no ano passado precisa fazer de novo.

O calendário com as datas de vencimento da cota única e das parcelas será divulgado posteriormente, por meio do Calendário de Tributos Municipais (CATRIM 2027).

Com os benefícios, a Prefeitura de São Gonçalo busca incentivar a regularidade fiscal, facilitar o pagamento dos tributos municipais e ampliar as possibilidades de desconto para os contribuintes.

Carnês – A partir de janeiro de 2027, as guias de pagamento do IPTU, ISS Fixo, TFC, TIS e demais tributos municipais estarão disponíveis em formato totalmente digital, deixando de ser enviadas impressas às residências. A emissão poderá ser feita pelo site www.pmsg.rj.gov.br, na opção “2ª via de IPTU / Taxas Imobiliárias”.

Para orientações, os contribuintes poderão entrar em contato com o WhatsApp da Prefeitura (21) 2199-6300. O atendimento presencial continuará disponível no Shopping Partage e no Pátio Alcântara, corredor do Piso L1, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.