O teatro de São Gonçalo vem conquistando cada vez mais espaço no cenário artístico nacional. Durante o mês de novembro, o Coletivo CAGE, referência na formação de atores e na produção teatral do município, representou a cidade em dois importantes festivais brasileiros e retornou com nove prêmios e outras dez indicações.

O grupo participou da 23ª edição do Festival Bivar de Teatro, realizado na Caixa Cultural de Fortaleza, no Ceará, e da quarta edição do FestCaras, em Brasília, no Distrito Federal. Em ambos os festivais, o coletivo conquistou a principal premiação da competição: o título de Melhor Cena, com o espetáculo “Partus”.

Em Fortaleza, o espetáculo conquistou seis premiações: Melhor Cena pelo Júri Técnico, Melhor Atriz para Nath Pires, Melhor Atriz Coadjuvante para Natália Gomes, Melhor Direção e Melhor Dramaturgia para Rasec Rodrigues e Melhor Sonoplastia, além de outras cinco indicações.

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Já em Brasília, o coletivo recebeu os prêmios de Melhor Cena, Melhor Maquiagem e Melhor Atriz. Este último foi concedido coletivamente às cinco atrizes do espetáculo — Nath Pires, Leisa, Laís Marins, Natália Gomes e Lívia Santos —, em reconhecimento à excelência do trabalho de todo o elenco feminino. Segundo o júri, a qualidade das atuações impossibilitou a escolha de apenas uma vencedora. O grupo também recebeu outras cinco indicações.

Protagonista de “Partus” e premiada nos dois festivais, Nath Pires ainda é aluna do curso de formação de atores da Oficina de Teatro Gabriel Engel e foi convidada a integrar o elenco oficial do Coletivo CAGE. Para a atriz, conquistar reconhecimento nacional ainda durante seu processo de formação representa um marco em sua trajetória artística.

“Vivenciar tudo isso ainda como estudante de teatro tem sido uma experiência profundamente transformadora. Conquistar o prêmio de Melhor Cena pelo Júri Técnico em dois festivais nacionais e ter a felicidade de receber o prêmio de Melhor Atriz em ambos é algo muito significativo para a minha trajetória. Em Brasília, compartilhar essa conquista com minhas parceiras de cena tornou o reconhecimento ainda mais especial, pois evidencia a força do nosso trabalho coletivo. Mais do que os troféus, cada premiação e cada indicação nos motivam a continuar pesquisando, criando e acreditando na potência do teatro que estamos construindo”, celebra Nath.

Para Gabriel Engel, fundador e diretor do Coletivo CAGE e orientador do espetáculo, as conquistas representam não apenas o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo grupo, mas também a necessidade de um olhar mais atento para a cultura produzida em São Gonçalo.

“Nunca deixei de acreditar no potencial artístico de São Gonçalo. Foi essa certeza que nos impulsionou a fundar uma escola de teatro na cidade. Hoje, um dos meus maiores orgulhos é ver artistas que começaram sua trajetória em nossas salas de aula conquistando reconhecimento nacional e ocupando espaços importantes no cenário cultural brasileiro. Cada um desses prêmios carrega um pouco da nossa cidade, da nossa história e da nossa resistência. Retornamos para casa com a alegria dessas conquistas, mas também com o desejo de que o nosso trabalho seja cada vez mais reconhecido, valorizado e incentivado dentro do próprio município. São Gonçalo é uma cidade repleta de talentos e precisamos de políticas culturais, investimentos e um bom diálogo com quem está a frente da cultura da cidade que nos permitam produzir arte com mais dignidade, transformando vidas e trabalhando em favor da nossa população”, destaca Engel.

Fundado em 2018, o Coletivo CAGE nasceu do desejo de fomentar a produção artística em São Gonçalo, democratizar o acesso à cultura e ampliar as oportunidades para os artistas da cidade. Por meio da Oficina de Teatro Gabriel Engel, o grupo tem contribuído para a transformação do cenário teatral gonçalense, investindo na formação de novos talentos e na profissionalização de artistas locais.

Ao longo de sua trajetória, o coletivo acumula importantes prêmios, indicações e moções de aplausos pelo trabalho desenvolvido no município. Entre suas conquistas está a indicação ao Prêmio Musical.Rio pelo espetáculo “Promíscua – O Musical”, um marco para a cultura gonçalense por ter sido a primeira vez que um musical produzido na cidade e com artistas locais recebeu uma indicação à importante premiação do teatro musical no Rio de Janeiro.

Responsável pelas conquistas do coletivo nos dois festivais, “Partus” aborda o apagamento da identidade feminina diante de uma vida marcada pela submissão, pelas imposições sociais e pela servidão ao casamento. A obra coloca o patriarcado como antagonista central e convida o público a refletir sobre a liberdade, a autonomia e a resistência das mulheres diante dessas estruturas.

A criação do espetáculo também carrega uma homenagem pessoal de seu dramaturgo e diretor, Rasec Rodrigues, à memória de sua mãe, Lucia Maria.

“Acredito que colocar a nossa voz no mundo através da arte também é uma forma de dar voz àqueles que, durante muito tempo, foram silenciados. ‘Partus’ nasce como uma homenagem à minha mãe, Lucia Maria, uma mulher que viveu por 70 anos e que, ao longo de sua vida, vi definhar diante das imposições de uma sociedade que ensina mulheres a existirem em função dos outros. Eu gostaria que minha mãe tivesse tido mais oportunidades de sonhar, de fazer suas próprias escolhas e de viver plenamente a mulher incrível que sempre foi, sem carregar tantos fardos que nunca deveriam ter sido exclusivamente seus. Transformar essa dor em arte é também uma maneira de preservar sua memória e lutar para que outras mulheres tenham a liberdade que tantas gerações tiveram negada. Cada um desses prêmios é dedicado a ela”, afirma Rodrigues.

Com as novas premiações, o Coletivo CAGE fortalece sua trajetória de resistência, formação e produção cultural, levando o nome de São Gonçalo a diferentes regiões do país e evidenciando a importância de investir na arte produzida no município.

Para acompanhar o trabalho do grupo, basta acessar o Instagram @coletivocage. Já a Oficina de Teatro Gabriel Engel, que oferece formação artística para crianças, adolescentes e adultos, além de atividades voltadas ao teatro musical, pode ser encontrada em @oficinadeteatrogabrielengel.