A Companhia Ser Educacional publicou o edital que oferta 50 bolsas de graduação e 40 de pós-graduação EaD gratuitas para mulheres vítimas de violência de gênero em situação de vulnerabilidade social e econômica. O objetivo é levar qualificação profissional para essas mulheres e fortalecer sua autonomia econômica e social. O projeto faz parte dos Programas EaD Social e Ser Mulher.

Para se inscrever, a candidata precisa anexar uma carta de encaminhamento de alguma instituição ou órgão de atendimento à mulher vítima de violência, comprovando que é ou foi acompanhada pela entidade que atua no acolhimento, na proteção, na assistência, na orientação ou na promoção dos direitos das mulheres. Além disso, é preciso enviar outros documentos apresentados no edital. O processo seletivo é composto por análises documental e socioeconômica. A segunda etapa envolve a elaboração de uma redação.

Leia também:

Prefeitura de Saquarema divulga calendário de pré-matrícula para o Ensino Integral 2027

Central das Artes: um encontro de oportunidades, negócio e criatividade





As inscrições devem ser feitas até 10 de dezembro. Todos as informações sobre as etapas de seleção estão detalhadas no edital. O resultado será divulgado em 1º de fevereiro de 2027. As mulheres candidatas podem escolher entre 19 cursos de graduação ou mais de 120 opções de especializações e MBA.

“Essa iniciativa tem o poder de transformar vidas. Na Ser Educacional, acreditamos que a educação é um dos caminhos mais eficazes para promover autonomia, reconstruir trajetórias e ampliar oportunidades. Muitas mulheres que vivenciam a violência encontram dificuldades para retomar seus projetos pessoais e profissionais. Ao oferecer acesso gratuito ao ensino superior e à pós-graduação, criamos condições para elas fortalecerem sua independência financeira, ampliarem suas perspectivas de carreira e retomarem o protagonismo em suas próprias histórias. Temos orgulho de promover uma ação que une educação, inclusão e responsabilidade social, reforçando nosso compromisso com a defesa dos direitos das mulheres e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, comenta Adriane Mendes, gerente de Governança Ambiental e Social da Ser Educacional.

A Ser Educacional (B3 SEER3) é mantenedora das marcas UNINASSAU, UNAMA, UNIFAEL, UNG e UNINORTE.

Edital - https://lps-static.sereducacional.com/bo-assets/uploads/EDITAL_SER_MULHER_2027_1_b5b242e1c3.pdf

Ficha de Inscrição -

https://lps-static.sereducacional.com/bo-assets/uploads/ANEXO_1_FICHA_DE_INSCRICAO_aed0edd6b0.pdf

Carta de Encaminhamento

https://lps-static.sereducacional.com/bo-assets/uploads/ANEXO_2_CARTA_DE_ENCAMINHAMENTO_ffc8ec86ca.pdf

Sobre o Ser Mulher

O programa tem como objetivo contribuir para a prevenção e o enfrentamento da violência contra as mulheres por meio de ações de formação profissional, treinamento e capacitação, sensibilização e mobilização social, orientação e acolhimento.

Sobre o EAD Social

A iniciativa da Ser Educacional é voltada à democratização do acesso ao ensino superior e à formação continuada, oferecendo bolsas de estudo para públicos em situação de vulnerabilidade e historicamente excluídos das oportunidades educacionais.