A conquista ganha um significado especial no mês da Consciência Negra. Jovem negra e moradora de uma comunidade que por décadas conviveu com o antigo aterro sanitário da cidade - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A conquista ganha um significado especial no mês da Consciência Negra. Jovem negra e moradora de uma comunidade que por décadas conviveu com o antigo aterro sanitário da cidade - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Aos 14 anos, a niteroiense Maitê da Silva Braga conquistou pelo segundo ano seguido o título brasileiro de levantamento de peso olímpico, desta vez nas categorias Sub-15 e Sub-17. Moradora do Morro do Céu, na Zona Norte da cidade, e aluna do Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC), equipamento da Prefeitura de Niterói, ela somou 143 quilos no total olímpico: 63 kg no arranco e 80 kg no arremesso. O resultado garantiu sua classificação para o Campeonato Sul-Americano de 2027. A atleta também já tem índice para o Pan-Americano do mesmo ano.

O Campeonato Brasileiro foi disputado de 19 a 21 de novembro no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), na Penha, no Rio de Janeiro. A competição reuniu jovens de várias regiões do país, entre eles atletas da Seleção Brasileira de base.

Maitê treina todos os dias no PESC com a professora Aline Campeiro e representa o Atlético Clube Niterói. A evolução tem sido rápida. Em setembro, no I Festival PESC de Levantamento de Peso Olímpico, ela havia registrado 135 quilos no total olímpico, e em pouco mais de dois meses acrescentou oito quilos à marca. Em 2025, além do primeiro título brasileiro, foi vice-campeã estadual e venceu a Copa Santa Luzia da modalidade.

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A atleta recebe o Bolsa Atleta de Niterói na categoria Estadual. O programa municipal oferece auxílio financeiro para a preparação e a participação de esportistas em competições. O esporte também faz parte da rotina da família: os irmãos de Maitê, Matheus e Melissa, também são alunos do PESC e medalhistas.

A conquista ganha um significado especial no mês da Consciência Negra. Jovem negra e moradora de uma comunidade que por décadas conviveu com o antigo aterro sanitário da cidade, Maitê chega ao cenário nacional e se prepara para representar o Brasil em uma competição continental.

Para a secretária municipal de Direitos Humanos, Claudia Almeida, iniciativas como o PESC garantem o acesso de crianças e adolescentes a direitos e oportunidades.

“Garantir que crianças e adolescentes tenham acesso ao esporte, à educação, ao lazer e a espaços de convivência é também garantir direitos humanos. Quando o poder público investe em territórios como o Caramujo, contribui para reduzir desigualdades e ampliar as possibilidades de futuro de quem historicamente teve menos acesso a oportunidades. A trajetória de Maitê e de outros jovens atletas mostra a importância de políticas públicas que reconheçam talentos e permitam que todos desenvolvam seu potencial”, afirmou.

O subsecretário de Igualdade Racial, Oto Bahia, é ex-atleta e idealizador do PESC. Para ele, o esporte tem papel fundamental na inclusão e na ascensão de jovens negros e moradores da periferia.

“Quando investimos no esporte, estamos investindo em oportunidades e na transformação de vidas. O PESC nasceu com esse propósito: garantir que crianças e jovens de territórios populares tenham acesso a espaços, orientação e condições para desenvolver seus talentos. A história da Maitê e de tantos outros atletas mostra que capacidade e potencial existem em todos os lugares. Dê a oportunidade que o talento aparece!”, disse.

Um celeiro de talentos no Caramujo

Maitê não é um caso isolado. O PESC também revelou os gêmeos Rafael e Samuel de Oliveira Dias, de 13 anos, nascidos no Caramujo. Os dois começaram no equipamento em 2022 e já somam mais de 40 medalhas em competições nacionais e internacionais.

No badminton, os irmãos foram campeões sul-americanos Sub-13 de duplas masculinas em 2025, na Colômbia. Em novembro, voltaram ao topo do pódio nacional nas duplas Sub-15 do TOP 16 Nacional, em Toledo (PR). Na mesma competição, os dois ficaram com o bronze no individual, e Samuel ainda ganhou a prata nas duplas mistas. No início de dezembro, eles representam o Brasil no Campeonato Sul-Americano, em Assunção, no Paraguai.

Rafael e Samuel estão entre os 27 atletas do PESC que recebem o Bolsa Atleta de Niterói, na categoria Internacional.

Esporte e transformação social

Inaugurado há cinco anos, o Parque Esportivo e Social do Caramujo tem cerca de 10 mil metros quadrados e realiza, em média, 1.250 atendimentos por mês. O equipamento oferece gratuitamente atividades esportivas, de lazer e sociais para crianças a partir de 6 anos, adolescentes e adultos.

O espaço tem quadra poliesportiva coberta, campo de futebol, pista de atletismo e skatepark. Entre as modalidades oferecidas estão levantamento de peso olímpico, badminton, parabadminton, wrestling, atletismo, futebol, hóquei sobre grama, tênis de mesa, jiu-jítsu, vôlei, skate e ginástica.

A proposta vai além da formação de atletas. O PESC promove convivência, pertencimento e disciplina entre os moradores do território, e as conquistas de Maitê, Rafael e Samuel mostram jovens de comunidades de Niterói ocupando espaços de destaque no esporte brasileiro e internacional.