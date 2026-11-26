Mais de 130 profissionais da rede estadual de saúde, incluindo funcionários do Heat, já foram capacitados nas primeiras turmas deste curso - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Mais de 130 profissionais da rede estadual de saúde, incluindo funcionários do Heat, já foram capacitados nas primeiras turmas deste curso - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Os guardas municipais de São Gonçalo iniciaram, nesta quinta-feira (26), um curso de Libras oferecido pelo Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo. Esta é mais uma das capacitações que a Guarda realiza para o preparo tanto para abordagens nas ruas quanto para situações de emergência, com foco no melhor atendimento à população. No ano passado, os guardas realizaram um curso para controle de hemorragia na unidade de saúde.

Com aulas semanais durante seis meses, os agentes aprenderão o básico da Língua Brasileira de Sinais incluindo o acesso ao vocabulário, com foco em atendimentos e abordagens, entendendo como interpretar, compreender e reproduzir a linguagem. Além dos guardas, a turma que iniciou o curso é voltada para agentes públicos de segurança e resgate. Ao final das aulas, os agentes receberão o certificado de conclusão da qualificação.

Para o superintendente de Relações Públicas da Guarda, Carlos Augusto e Silva, de 49 anos, essa capacitação é essencial.

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“Estou há 15 anos na Guarda e acredito que todo conhecimento é bem-vindo, sempre fazendo com que possamos prestar melhores serviço à sociedade. Na nossa cidade, temos muitas pessoas com deficiência auditiva ou surdos e esse curso vai auxiliar nossa aproximação com elas em um caso, por exemplo, de acidente, entendendo o que esse público precisa e realizando o encaminhamento correto para uma unidade de saúde. Quem ganha com essa parceria é o gonçalense. É mais um curso que fazemos, com capacitação e ensinamentos para que os guardas estejam cada vez mais preparados para prestar um serviço de qualidade à população”, disse.

“É uma alegria iniciar mais essa turma do curso, que começou com os nossos funcionários, quando entendemos que tínhamos pacientes com deficiência auditiva ou surdos e que precisávamos reforçar esse compromisso com a inclusão. Esperamos que a capacitação seja de bom proveito também para os membros da segurança pública da cidade. Tenho certeza que inúmeros profissionais aqui se deparam com diversas situações no cotidiano, incluindo ocorrências com pessoas com deficiência auditiva, então, falar em Libras, entender o que as pessoas dizem é essencial também para o atendimento hospitalar”, destacou Charbel Khouri Duarte, diretor-geral do Heat.

Mais de 130 profissionais da rede estadual de saúde, incluindo funcionários do Heat, já foram capacitados nas primeiras turmas deste curso | Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Esta foi a primeira a aula com pessoas que atuam na segurança da cidade.

Gilcineide Gomes Barbosa Rodrigues, de 54 anos, é irmã de Gilcileia Gomes Barbosa, de 61 anos, que é surda desde o nascimento. É Gilcineide quem cuida da irmã e a acompanha em consultas médicas para explicar o que ela sente e suas necessidades, mas hoje, quando as duas chegaram à unidade de saúde, foram surpreendidas com profissionais que sabem falar em Libras.

“É muito legal ver ela sendo compreendida! Sentíamos muito dificuldade com isso. Ter profissionais capacitados em Libras é extremamente necessário, vai que ela está desacompanhada em casos de emergência, aí eles conseguem entendê-la”, disse.