O objetivo foi conscientizar os servidores sobre a importância da saúde mental, inclusive no ambiente profissional - Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

O objetivo foi conscientizar os servidores sobre a importância da saúde mental, inclusive no ambiente profissional - Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

A Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg) realizou, nesta quarta-feira (25), a palestra “Burnout e Esgotamento Profissional: sinais de alerta e estratégias de prevenção”, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, no Mutondo. O objetivo foi conscientizar os servidores sobre a importância da saúde mental, inclusive no ambiente profissional.

A palestra foi ministrada por alunos de psicologia da Universidade Estácio, com o acompanhamento do professor Felipe Costa.

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"A saúde mental é um tema importante em qualquer ambiente, sendo tão fundamental quanto a saúde física. No ambiente profissional isso não é diferente! O cotidiano pode ser desgastante e, por isso, o acompanhamento psicológico e o entendimento sobre a necessidade de cuidados neste campo da saúde são fundamentais", disse Eugênio Abreu, presidente da Funasg.

Além da conversa, foram realizadas dinâmicas para entender as demandas mentais dos servidores.