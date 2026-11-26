Funasg promove palestra sobre prevenção de burnout para servidores
Encontro aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação
A Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg) realizou, nesta quarta-feira (25), a palestra “Burnout e Esgotamento Profissional: sinais de alerta e estratégias de prevenção”, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, no Mutondo. O objetivo foi conscientizar os servidores sobre a importância da saúde mental, inclusive no ambiente profissional.
A palestra foi ministrada por alunos de psicologia da Universidade Estácio, com o acompanhamento do professor Felipe Costa.
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"A saúde mental é um tema importante em qualquer ambiente, sendo tão fundamental quanto a saúde física. No ambiente profissional isso não é diferente! O cotidiano pode ser desgastante e, por isso, o acompanhamento psicológico e o entendimento sobre a necessidade de cuidados neste campo da saúde são fundamentais", disse Eugênio Abreu, presidente da Funasg.
Além da conversa, foram realizadas dinâmicas para entender as demandas mentais dos servidores.