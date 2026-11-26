Moradores da Rua Sílvio Vale, no bairro Gradim, em São Gonçalo, tiveram a energia restabelecida por volta das 9h50 desta quinta-feira (26). Os clientes da Enel Rio estavam sem energia desde o início da noite de quarta-feira (25). Apesar disso, ainda há localidades onde o serviço ainda não voltou a ser fornecido.

De acordo com os moradores, a falta de energia ocorreu por volta das 18h. Desde então, a concessionária Enel Rio enviou duas mensagens por aplicativo informando a previsão de retorno. O primeiro, alegava que a energia voltaria por volta das 06h59. Contudo, isso não ocorreu, e horas depois a segunda mensagem estabelecia o retorno para 12h05. A energia foi restabelecida na região às 9h50 desta quinta-feira (26).

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Os moradores também relataram cerca de cinco a seis quedas de energia por dia.

Além de a energia ter sido restabelecida no Gradim, a Enel Rio informou que o serviço voltou a ser fornecido a 94% dos clientes impactados pelas fortes chuvas, acompanhadas de rajadas de ventos e descargas atmosféricas, que atingiram parte de sua área de concessão desde a tarde de ontem.

Ainda segundo a concessionária, a Região dos Lagos, Noroeste, os municípios de São Gonçalo e Macaé foram os mais afetados.

“Imediatamente após o início das chuvas, a distribuidora reforçou suas equipes em campo e trabalha para normalizar o serviço o mais rápido possível para todos os clientes. Em situações de contingência, devido ao alto volume de chamadas no call center, a empresa orienta que os clientes utilizem preferencialmente os canais digitais para maior agilidade do atendimento, como o site (www.enel.com.br), o aplicativo Enel (disponível para iOS e Android) ou ainda mandar o WhatsApp Elena: (21) 99601-9608”, informou a empresa através de nota.

A recomendação é que em dias de temporais é importante adotar algumas medidas com a rede elétrica, como não encostar em cabo partido; não tocar em objetos metálicos como semáforos, postes de iluminação pública, pontos de ônibus, portões e grades; remover equipamentos da tomada e deixar longe da água; buscar abrigos seguros que não sejam postes, árvores ou fiação elétrica.

Confira a nota na íntegra:

A Enel Rio informa que normalizou o fornecimento de energia para 94% dos clientes impactados pelas fortes chuvas, acompanhadas de rajadas de ventos e descargas atmosféricas, que atingiram parte de sua área de concessão desde a tarde de ontem (25). As regiões dos Lagos e Noroeste e os municípios de São Gonçalo e Macaé foram os mais afetados.

Imediatamente após o início das chuvas, a distribuidora reforçou suas equipes em campo e trabalha para normalizar o serviço o mais rápido possível para todos os clientes.

Em situações de contingência, devido ao alto volume de chamadas no call center, a empresa orienta que os clientes utilizem preferencialmente os canais digitais para maior agilidade do atendimento, como o site (www.enel.com.br), o aplicativo Enel (disponível para iOS e Android) ou ainda mandar o WhatsApp Elena: (21) 99601-9608.

A empresa reforça as dicas importantes de segurança com a rede elétrica em casos de tempestades:

- Se encontrar um cabo partido, não se aproxime;

- Não encoste em objetos metálicos: como semáforos, postes de iluminação pública, pontos de ônibus, portões e grades;

- Retire os equipamentos da tomada e deixe-os fora do alcance da água;

- Busque abrigo seguro: em caso de ventos intensos, procure locais seguros, longe de estruturas suscetíveis a danos, como postes, árvores ou fiações elétricas;

- Evite áreas arborizadas: durante tempestades, há risco de queda de árvores e descargas atmosféricas (raios).

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca