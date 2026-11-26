Cerimônia foi realizada na manhã desta quinta (26), no HEAT - Foto: Fabio Alves

Cerimônia foi realizada na manhã desta quinta (26), no HEAT - Foto: Fabio Alves

Trinta profissionais dos Hospitais Estaduais Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, João Batista Cáffaro, em Itaboraí e da UPA do Colubandê, em São Gonçalo, receberam, na manhã desta quinta-feira (26), certificados de conclusão do curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Suelen Guimarães (à direita) entregando diploma para aluna formada no curso | Foto: Fabio Alves

A cerimônia de formatura foi realizada no HEAT e contou também com a presença de profissionais da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros.

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A turma iniciou as atividades em janeiro e encerrou a capacitação em julho. Durante o período, os participantes aprenderam vocabulário e expressões da língua de sinais para melhorar a comunicação e o acolhimento de pacientes com deficiência auditiva nas unidades de saúde.

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Entre as formandas estava Ariane Castelar, de 29 anos, auxiliar administrativa, que tem uma irmã surda. Para ela, a capacitação também representa uma oportunidade de tornar os espaços públicos mais acessíveis e acolhedores.

“É muito importante a gente chegar a um lugar que tenha essa acessibilidade, que tenha um intérprete. Como família, a gente precisa se sentir segura para que ela consiga ir sozinha a um estabelecimento de saúde ou a qualquer outro órgão público e encontre alguém preparado para acolhê-la. Esse curso me ajudou muito”, contou.

Ariane Castelar, de 29 anos | Foto: Fabio Alves

A professora do projeto, a assistente social Suelen Guimarães, de 40 anos, destacou a emoção de acompanhar a formação dos alunos.

“É uma sensação única, muito emocionante. Atuando como assistente social, comecei a perceber a importância de ter um profissional capacitado para se comunicar com a comunidade surda nos atendimentos hospitalares. Foi assim que surgiu a ideia de criar o curso para os colaboradores”, explicou.

Suelen Guimarães, de 40 anos | Foto: Fabio Alves

Carlos Valdizan, assessor de Comunicação do Corpo de Bombeiros de São Gonçalo (20º GBM), comentou sobre a importância do curso de Libras para os profissionais que atuam no atendimento a emergências.

“Na área de atendimento pré-hospitalar, por várias vezes nos deparamos com pessoas com deficiência auditiva. Nesse primeiro contato com uma vítima de acidente ou de uma ocorrência clínica, a comunicação em Libras é muito importante, porque permite estabelecer um diálogo, entender o que a pessoa está sentindo e explicar os procedimentos que serão realizados". disse.

Carlos Valdizan, assessor de Comunicação do Corpo de Bombeiros | Foto: Fabio Alves

Desde o início do projeto, 130 profissionais já foram capacitados nas três unidades de saúde.

A próxima turma terá início em janeiro e será direcionada a profissionais da segurança pública e do atendimento a emergências. As vagas serão abertas para integrantes das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal.

A proposta é ampliar a capacitação para profissionais que frequentemente são os primeiros a prestar assistência a pessoas em situações de emergência, incluindo pacientes com deficiência auditiva.