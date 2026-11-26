Desde as fortes chuvas que atingiram Niterói nesta quarta-feira (25) e madrugada de quinta (26), a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) mantém equipes e maquinário mobilizados em diferentes regiões da cidade para minimizar os impactos do temporal e restabelecer as condições de limpeza dos espaços públicos.

A operação conta com um efetivo de 500 funcionários, além de 25 caminhões basculantes, 10 compactadores, 5 caminhões satélites, 1 caminhão triturador, 2 caminhões vacall, 4 retroescavadeiras, 6 motoserras e 3 caminhões munck que atuam nos serviços de varrição, retirada de lama, galhos, árvores caídas e resíduos arrastados pelas águas, além da desobstrução de vias e limpeza de áreas afetadas.

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Desde ontem, a Clin vem realizando ações contínuas, com reforço operacional nos pontos mais críticos e deslocamento de equipes e equipamentos conforme as necessidades identificadas em cada região.

A Companhia segue monitorando a situação e mantém seu efetivo mobilizado para atender às demandas, garantindo agilidade na execução dos serviços e contribuindo para a recuperação dos espaços públicos e a normalização da rotina da população.