O Centro EcoCultural Sueli Pontes, em Piratininga, recebe neste domingo (29), às 16h, a exibição gratuita do documentário “Patrícia Acioli, Juíza do Povo”, dirigido e roteirizado pelo jornalista Humberto Nascimento. A sessão, seguida de bate-papo com o diretor, tem um significado especial por acontecer no bairro escolhido pela magistrada para viver e com o qual mantinha uma forte relação afetiva.

Quinze anos após o assassinato de Patrícia Acioli, o longa-metragem resgata personagens, memórias, imagens e histórias inéditas sobre a juíza, reconhecida por sua atuação no combate ao crime organizado. Além de recuperar aspectos de sua vida pessoal e profissional, a produção propõe uma reflexão sobre Justiça, direitos humanos, violência e impunidade. O documentário conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas (SMC), por meio do Segundo Edital de Fomento ao Audiovisual.

Grande parte do documentário foi filmada em Niterói, com cenas rodadas no Morro da Penha, na Praia de Itacoatiara, no Parque da Cidade e no Tibau, em Piratininga. O filme reúne depoimentos e reconstituições, além de trazer a música “O real resiste”, de Arnaldo Antunes.

Entre os participantes do documentário estão o jurista Técio Lins e Silva, atual procurador-geral de Niterói, que atuou como advogado da família da magistrada, e o ex-secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro José Mariano Beltrame.

Para o jornalista Humberto Nascimento, diretor e roteirista do documentário e primo da juíza, a realização da sessão em Piratininga estabelece uma conexão especial entre o filme, a memória de Patrícia e a comunidade local.

“A Patrícia amava muito Niterói, especialmente esse cantinho de Piratininga, que escolheu para viver por sua natureza exuberante e ambiente acolhedor. Exibir o filme no Centro EcoCultural Sueli Pontes é uma homenagem e uma oportunidade para os moradores do bairro conhecerem um pouco mais sobre a vida da juíza e os bastidores que facilitaram sua execução”, afirma ele.

A secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco, destaca a importância das políticas públicas de cultura para a preservação da memória e a democratização do acesso à produção audiovisual.

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“Exibir esse documentário em Piratininga, onde Patrícia Acioli escolheu viver, é uma forma de preservar sua memória e aproximar a população de uma história que também faz parte da trajetória de Niterói. É especialmente significativo que o filme tenha sido realizado com o incentivo da política municipal de fomento ao audiovisual e que agora chegue gratuitamente à comunidade. A cultura tem um papel fundamental na preservação da memória coletiva, na defesa dos direitos humanos e na construção de uma sociedade mais justa e democrática”, ressalta ela.

Memória e legado

A preservação da memória da magistrada também motivou a criação, há dois anos, da Cátedra Patrícia Acioli, pelo Colégio Brasileiro de Altos Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Coordenada por Luiz Eduardo Soares, a iniciativa busca preservar o legado da juíza, promovendo debates sobre Justiça, direitos humanos, violência contra a mulher e combate à impunidade. O projeto prevê ainda o lançamento de um memorial multimídia e um livro sobre Patrícia Acioli.

Tramita também na Câmara dos Deputados um projeto de lei que propõe a inscrição do nome de Patrícia Acioli no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, no Panteão da Pátria, em Brasília.

Serviço

Exibição do documentário “Patrícia Acioli, Juíza do Povo”, seguida de bate-papo com o diretor e roteirista Humberto Nascimento

Data: 29 de novembro (domingo)

Horário: 16h

Local: Centro EcoCultural Sueli Pontes (Av. Celso Kelly 378, Piratininga)

Entrada gratuita

Classificação indicativa: 12 anos