O público que deseja adotar um animal de estimação terá uma nova oportunidade de conhecer cães e gatos à espera de uma família no dia 28 de novembro (sábado). A Feira de Adoção Pet acontece das 15h às 18h, no Multicenter Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, em parceria com o Grupo Adotar é o Bicho.

Ao longo de 2026, mais de 30 animais conseguiram um novo lar por meio da iniciativa. Cada adoção representa uma oportunidade de recomeço para os pets resgatados e também contribui para o trabalho dos protetores independentes, que se dedicam ao acolhimento e à recuperação de animais em busca de uma família.

Durante a feira, os visitantes poderão conhecer os animais disponíveis, conversar com as protetoras responsáveis e receber orientações sobre o processo de adoção, os cuidados necessários e a adaptação ao novo ambiente. A proposta é aproximar os animais de pessoas interessadas em acolhê-los, respeitando as necessidades de cada pet e a realidade de seus futuros tutores.

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Adotar significa assumir um compromisso que vai além do momento de levar o animal para casa. É preciso considerar a rotina, a disponibilidade e as condições para oferecer alimentação, acompanhamento veterinário, segurança e atenção ao longo de toda a vida do novo integrante da família.

“Além de incentivar a adoção, a iniciativa reforça sobre as necessidades de quem atua diariamente no resgate e acolhimento de animais. Os protetores independentes precisam constantemente de doações, principalmente de ração e medicamentos, itens essenciais para manter os cuidados com os cães e gatos que aguardam por um lar definitivo. Quem não puder adotar também pode contribuir com a causa por meio de doações ou ajudando a divulgar o trabalho desses protetores. Os interessados em colaborar podem entrar em contato com a organização da feira, que fará o direcionamento das doações às protetoras que precisam de apoio", explica Fernanda Campista , realizadora da feira.

A edição de novembro encerra a programação de feiras de adoção de 2026 no Multicenter Itaipu, reforçando a importância de aproximar a causa animal da comunidade e ampliar as oportunidades para que novos vínculos sejam construídos. Para Fernanda Campista , realizadora da feira, iniciativas como essa têm papel importante na proteção animal e na redução do abandono. “Realizar campanhas de adoção é fundamental para que os animais resgatados na cidade tenham a oportunidade de encontrar um lar. Mas é importante lembrar que toda adoção precisa ser responsável, porque estamos falando de uma vida que dependerá de cuidados e atenção por muitos anos. O principal impacto dessas ações é contribuir para a redução do número de animais nas ruas”, destaca.

Castração gratuita: serviço disponível em Niterói

Outra frente importante para a proteção animal é o controle populacional por meio da castração. Em Niterói, moradores interessados em utilizar o serviço gratuito oferecido pelo município devem baixar o aplicativo Niterói Animal e aguardar a abertura mensal de vagas. As datas de disponibilização são divulgadas pelo perfil oficial do Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (@ccpadniteroi). Para ter acesso ao serviço, é necessário residir em Niterói. O atendimento contempla animais com idade acima de quatro meses e abaixo de seis anos, peso de até 25 kg e que não sejam de raças braquicefálicas, como Pug, Buldogue, Shih-tzu e American Bully.

Serviço:

Feira de Adoção Pet

Data: 28 de novembro (sábado)

Horário: 15h às 18h

Local: Hall de acesso à Universidade Salgado de Oliveira, 2º piso do Multicenter

Itaipu – Região Oceânica de Niterói

Parceria: Grupo Adotar é o Bicho