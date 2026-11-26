Com o novo calendário, a divulgação do cartão de convocação com data, horário e local da prova será feita no dia 20 de janeiro de 2027 - Foto: Divulgação/Renan Otto

Com o novo calendário, a divulgação do cartão de convocação com data, horário e local da prova será feita no dia 20 de janeiro de 2027 - Foto: Divulgação/Renan Otto

Foram prorrogadas as inscrições para o novo concurso da Guarda Municipal. Ao todo, estão sendo oferecidas 100 vagas guarda municipal nível II, uma vaga para psicólogo e 500 vagas para cadastro de reserva. O prazo inicial para encerramento das inscrições seria nesta quarta-feira (18); agora, os interessados podem se inscrever até o dia 15 de dezembro, com a emissão e pagamento do boleto bancário podendo ser feitos até o dia 16 do mesmo mês.

A novidade foi publicada no Diário Oficial do município desta quarta-feira (18) e tem como objetivo ampliar as oportunidades de participação da população e a competitividade no concurso, garantindo acessibilidade aos cargos públicos. O processo seletivo está a cargo do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Instituto Selecon (https://selecon.org.br/).

O candidato com inscrição pendente de pagamento poderá emitir novo boleto bancário, com vencimento em 16 de dezembro de 2026, por meio da Área do Candidato, disponível em https://selecon.org.br/. O não pagamento do boleto anteriormente emitido, com vencimento em 19 de novembro de 2026, não implicará o cancelamento da inscrição, desde que o pagamento seja realizado até o novo vencimento.

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Vale destacar que os boletos, no valor de R$ 95,18, devem ser pagos exclusivamente nos bancos autorizados: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e Caixa Econômica Federal até o dia 16 de dezembro.

Os laudos médicos já apresentados pelos candidatos com deficiência permanecerão válidos. Para os laudos apresentados após esta alteração, será considerada a nova data de encerramento das inscrições.

Com o novo calendário, a divulgação do cartão de convocação com data, horário e local da prova será feita no dia 20 de janeiro de 2027, também no site do Selecon. O novo calendário válido pode ser acessado pelo link: https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/ver/2026_11_18.pdf.

Para participar do concurso, o interessado no cargo de guarda nível II deverá ter o ensino médio completo, com diploma reconhecido pelo MEC, e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias AB ou superior. O salário inicial é de R$ 3.172,96. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 100 vagas, sendo 95 de ampla concorrências e cinco para pessoas com deficiência.

Já para a única vaga de ampla concorrência de Psicólogo, com o salário de R$ 4.535,54, é necessário que o candidato tenha concluído o curso superior em Psicologia, com diploma reconhecido pelo MEC, registro ativo no Conselho Regional de Psicologia – CRP e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias AB ou superior.

Permanecem inalteradas as datas posteriores ao dia 22 de janeiro, incluindo o dia da realização da prova objetiva que será aplicada no dia 24 de janeiro de 2027, com 80 questões (15 questões de Língua Portuguesa; 20 questões de noções de Direito, 15 de Legislação Extravagante, 20 de Conhecimentos Específicos da legislação da Guarda Municipal (e conhecimentos em psicológia para o cargo de psicólogo) e 10 de Informática).

A segunda etapa, prevista para ser realizada entre 27 e 28 de fevereiro de 2027, inclui a prova de capacidade física e o exame antropométrico. A terceira etapa, entre 10 e 11 de abril de 2027, será da avaliação médica, na qual os candidatos convocados deverão apresentar os exames de saúde previstos no edital perante uma junta médica designada pelo Instituto Selecon.

A quarta etapa, no dia 2 de maio de 2027, será de avaliação psicológica, que permite identificar se o candidato preenche os padrões psicológicos exigidos e as características para um melhor desempenho da função.

A quinta etapa será a da pesquisa social, na qual serão considerados os antecedentes criminais e sociais do candidato para a necessária avaliação de sua conduta moral e social. O resultado final das etapas eliminatórias, assim como a classificação dos candidatos habilitados para a sexta etapa, será divulgado no dia 15 de junho de 2027.

A partir do dia 22 de junho de 2027, será publicada a convocação para a matrícula e a participação dos convocados no Curso de Formação, também com caráter eliminatório e classificatório.

Para mais informações sobre o edital, o cronograma e o concurso, basta consultar os links a seguir:

São Gonçalo divulga editais do concurso público da Guarda Municipal

https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/ver/2026_09_23.pdf

https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/ver/2026_10_16.pdf

https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/ver/2026_11_18.pdf