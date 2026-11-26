A Prefeitura de Maricá realiza, neste sábado (28), a partir das 10h, mais uma edição do Festival Cultura de Direitos, desta vez na Arena Itaipuaçu. A iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com a ONG Casa da Cultura da Baixada Fluminense, é gratuita e aberta ao público. A programação reúne música, capoeira, exposição fotográfica e atividades desenvolvidas pelos alunos das oficinas do projeto.

Inspirado na obra “Suíte dos Pescadores”, de Dorival Caymmi, o festival propõe uma abordagem artística sobre a relação entre o ser humano e o mar. O tema será apresentado por diferentes linguagens, com trabalhos que destacam a cultura popular brasileira, a memória da pesca e as tradições ligadas ao universo marítimo.

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Entre os destaques estão a produção de um painel de grafite ao vivo, a exposição de fotografias feitas pelos alunos e as atividades de música, capoeira e maculelê. O público também poderá participar de oficinas interativas de pintura e desenho. A programação inclui ainda a encenação da tradicional Puxada de Rede, acompanhada pela interpretação musical de “Suíte dos Pescadores”.

O coordenador executivo do programa Cultura de Direitos, Diestéfano Sant'Anna, destaca a importância de aproximar as produções artísticas das comunidades.

“A proposta do Cultura de Direitos é utilizar a arte e a cultura como ferramentas de inclusão, formação e cidadania. O festival permite que os alunos compartilhem o que aprenderam nas oficinas e fortalece a relação entre o programa e as comunidades. Nesta edição, também valorizamos as tradições ligadas ao mar, reunindo diferentes expressões artísticas em uma programação construída coletivamente”, afirma.