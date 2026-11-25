O Limpa Rio já realizou outras limpeza de rios pela cidade como Nova Cidade, Jardim Catarina, Salgueiro, Alcântara e Luiz Caçador - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

O Limpa Rio já realizou outras limpeza de rios pela cidade como Nova Cidade, Jardim Catarina, Salgueiro, Alcântara e Luiz Caçador - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

O Programa Limpa Rio, iniciativa do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do Governo do Estado, que atua na cidade em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo, iniciou uma nova limpeza do Rio Alcântara nesta quarta-feira (25). Apenas no dia de hoje, foram retirados 48 metros cúbicos de resíduos do local. A escavadeira hidráulica está atuando nas proximidades do Assaí Atacadista e tem como objetivo diminuir o impacto das chuvas de verão.

Através do Limpa Rio, são retirados resíduos que impedem a passagem do fluxo normal do rio, situação que piora nos dias de chuva e pode causar alagamentos. O trabalho no local tem previsão de duração de três meses.

Vale destacar que o Rio Alcântara e seus afluentes passam por bairros como Jardim Catarina, Trindade, Luiz Caçador e Salgueiro.

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Na cidade, o Limpa Rio ainda atua no Rio Brandoas, em Neves, e no Rio Guaxindiba, de uma ponta a outra de São Gonçalo. O Limpa Rio já realizou outras limpeza de rios pela cidade como Nova Cidade, Jardim Catarina, Salgueiro, Alcântara e Luiz Caçador.

“Ter mais uma máquina do Limpa Rio na nossa cidade é muito importante. É um trabalho que complementa as obras de drenagem que temos feito em vários bairros. O Rio Alcântara já foi limpo anteriormente, assim como o Rio Brandoas, mas as máquinas retornaram para uma manutenção, já que são pontos extremamente importantes da nossa cidade”, destacou o prefeito Capitão Nelson.

Luiz Paulo de Castro Guedes, de 54 anos, é comerciante na região há 32 anos e afirma que a limpeza do rio faz a diferença para o local.

“Aqui alagava muito quando chovia, eu já peguei água com mais de um metro de altura, o que estragou meus produtos e minhas vendas. Em 2023, quando fizeram uma primeira limpeza aqui, melhorou muito e tenho certeza que agora ficará melhor ainda, fora que a água escoa mais rápido. Eu moro no Jardim Catarina e o rio sujo atinge até a região aonde eu moro”, disse.