A campanha Papai Noel dos Correios 2026 está a todo vapor no Rio de Janeiro. No estado, 3.500 cartinhas ainda aguardam padrinhos e madrinhas dispostos a transformar os pedidos das crianças em realidade neste Natal.

Este ano, 100 escolas públicas e instituições de todo o estado do Rio de Janeiro participam da iniciativa, entre elas, escolas em áreas rurais e quilombolas, lares temporários e instituições que cuidam de crianças em tratamento contra o câncer.

Os presentes já começaram a chegar às unidades dos Correios, mas a participação da sociedade continua sendo fundamental para que mais sonhos sejam realizados.

A ação mobiliza secretarias estaduais e municipais de educação, escolas da rede pública, instituições parceiras, padrinhos corporativos, empregadas e empregados dos Correios e a sociedade em geral.

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Como funciona a campanha

Os Correios recebem cartinhas de crianças da sociedade e de estudantes de escolas da rede pública, até o 5º ano do ensino fundamental, além de instituições parceiras. Os pedidos vão de bonecas e carrinhos de controle remoto a material escolar e bicicletas.

Depois de lidas e selecionadas conforme os critérios da campanha, as cartas são disponibilizadas de forma anônima nos pontos de adoção e no Blog Noel.

Como adotar a cartinha de uma criança

Tirar um sonho do papel é simples: basta escolher uma cartinha, providenciar o presente e entregá-lo, devidamente embalado e identificado com as informações da carta, em um dos pontos participantes da campanha.

As cartinhas podem ser adotadas presencialmente nos locais indicados ou on-line, pelo Blog Noel. Na página, clique em “Adoção On-line”, selecione a localidade e siga as orientações.

Cada pessoa escolhe a carta que deseja adotar, de acordo com o presente solicitado. Há pedidos para todos os gostos e bolsos, incluindo brinquedos simples.

Para que os Correios possam acompanhar as adoções e a entrega dos presentes, madrinhas e padrinhos devem informar CPF ou CNPJ no momento da adoção.

No Rio de Janeiro, tanto a adoção das cartinhas quanto a entrega dos presentes podem ser realizadas até o dia 4 de dezembro. Os locais e horários dos pontos participantes estão disponíveis no Blog Noel.

Os Correios reforçam que não distribuem cartas para adoção diretamente nas residências. As cartinhas oficiais da campanha ficam disponíveis exclusivamente nos canais e locais informados no Blog Noel.

Mais uma vez, a campanha reafirma princípios de inclusão, diversidade e representatividade, aliados aos valores de integridade e transparência que orientam a iniciativa.

Em São Gonçalo, as agências dos Correios que participam da campanha Papai Noel dos Correios são:

AC São Gonçalo - Rua Vicente de Lima Cleto, 425 – lojas 237 a 239.

AC Alcântara - Rua João de Almeida, 108 – lojas 2 e 3

As histórias, os personagens e os principais momentos da campanha Papai Noel dos Correios 2026 também podem ser acompanhados nas redes sociais oficiais da empresa:

Facebook: @correios

Instagram: @correiosoficial

YouTube: @correiosoficial

TikTok: @correiosoficialbr

Prazo final da campanha no Rio de Janeiro

Adoção de cartinhas: até 4/12/2026.

Entrega dos presentes: até 4/12/2026.

Informações e adoções: https://blognoel.correios.com.br.