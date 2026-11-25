Para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Uma recepção especial para um dia tão especial quanto. O Hemonúcleo de São Gonçalo recebeu os doadores de sangue com música ambiente, mesa de café da manhã diferenciada e um painel para fotos para comemorar o Dia Nacional do Doador de Sangue, nesta quarta-feira (25). Os primeiros 30 doadores também receberam uma camisa de doador de presente.

A aposentada Sônia Maria Pereira Batista, de 66 anos, estava toda orgulhosa em poder participar de mais uma doação no dia do doador e ainda incentivar outras pessoas. Ela foi uma das primeiras a chegar na unidade.

“Sou doadora voluntária desde 1971. Sempre fiz questão de manter esse gesto de solidariedade. Acredito que, quando valorizamos a nossa própria vida, também queremos que o próximo tenha a oportunidade de viver. Por isso, incentivo todos que têm condições de doar com saúde a vencerem o medo e ajudarem quem precisa. Enquanto eu puder, continuarei doando, porque salvar vidas é muito importante. Faço questão de compartilhar essa experiência e incentivar outras pessoas a também se tornarem doadoras”, declarou a aposentada.

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Diariamente, mais de 20 bolsas de sangue são usadas na cidade. E, nem sempre, elas são repostas na mesma proporção. Por isso, a necessidade constante de doação e de conscientização das pessoas para serem voluntárias regularmente. Desde o mês passado, novas regras do Ministério da Saúde entraram em vigor para a doação de sangue com redução de tempo de espera para várias situações e sem idade máxima para os doadores que já são regulares e continuam em boas condições de saúde.

“Como diretora, tenho muito orgulho do trabalho que realizamos com uma equipe comprometida com a missão de salvar vidas. Quero reforçar que a doação de sangue é um ato de amor, solidariedade e responsabilidade social. Por trás de cada bolsa de sangue, existe a esperança de uma família e a oportunidade de uma nova chance para alguém. Nosso convite é para que aqueles que já são doadores continuem conosco e para que novas pessoas abracem essa causa. Doe sangue, seja a esperança de alguém. Uma única doação pode salvar até quatro vidas! Em nome de todo o Hemonúcleo, o nosso muito obrigada”, declarou a diretora do Hemonúcleo, Luiza Pereira.

Os interessados em doar sangue devem comparecer munidos de documento oficial com foto | Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Também é necessário estar em boa condição de saúde; pesar, no mínimo, 50 quilos; e ter mais de 16 anos (menores têm que ter autorização dos pais ou dos responsáveis legais e apresentar cópia autenticada da identidade do responsável).

Outras exigências são: não ter nenhum processo inflamatório; não estar gripado, não ter doenças transmissíveis pelo sangue (hepatite, HIV/aids, HTLV, etc.); não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter tido doença de chagas ou malária e não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis. Restrições também se aplicam às pessoas com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada.

Os interessados em doar sangue devem comparecer munidos de documento oficial com foto. O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona, normalmente, de segunda a sexta, das 8h às 16h30, e fica na Alameda Pio XII s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto. A unidade não abre nos feriados e pontos facultativos.