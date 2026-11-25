A iniciativa da Secretaria de Bem-Estar Animal contempla os animais aprovados previamente pelo programa ConectaPet e tutores com agendamento confirmado para os atendimentos no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV) - Foto: Divulgação

A iniciativa da Secretaria de Bem-Estar Animal contempla os animais aprovados previamente pelo programa ConectaPet e tutores com agendamento confirmado para os atendimentos no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV) - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá realiza, entre os dias 23 e 28 de novembro, uma ação de castração gratuita de cães e gatos em Itaipuaçu. A iniciativa da Secretaria de Bem-Estar Animal contempla os animais aprovados previamente pelo programa ConectaPet e tutores com agendamento confirmado para os atendimentos no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV).

Entre os dias 23 e 26 de novembro, os procedimentos acontecem no estacionamento da Subprefeitura de Itaipuaçu, para os animais aprovados nas inscrições realizadas pelo ConectaPet. Já nesta sexta-feira (27) e sábado (28), os atendimentos serão realizados na quadra do Bloco C do MCMV de Itaipuaçu, exclusivamente para tutores previamente agendados.

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A Prefeitura de Maricá reforça que não haverá distribuição de vagas por ordem de chegada sem agendamento prévio. A orientação é que os tutores compareçam somente no dia e horário confirmados.

O secretário de Bem-Estar Animal de Maricá, Robson Teixeira, conhecido como Robgol, destacou a importância da ação para ampliar o atendimento e fortalecer a proteção animal na cidade.

“Essa ação é fundamental para avançarmos na causa animal em Maricá. O atendimento dos animais aprovados pelo ConectaPet garante a continuidade do programa, ampliando o acesso à castração gratuita para mais tutores. Nosso compromisso é levar esse serviço a cada vez mais regiões, promovendo saúde animal e combatendo o abandono”, afirmou.

Serviço

Castração gratuita de cães e gatos em Itaipuaçu

Datas e locais: de 23 a 26 de novembro, no estacionamento da Subprefeitura de Itaipuaçu, para animais aprovados previamente pelo ConectaPet.

Nos dias 27 e 28 de novembro, na quadra do Bloco C do Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu, por ordem de chegada apenas para tutores previamente agendados.