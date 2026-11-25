Em um mundo marcado por transformações cada vez mais rápidas, refletir sobre como estamos construindo nossas vidas e de que maneira podemos viver melhor tornou-se um dos debates mais relevantes da atualidade, especialmente entre profissionais e pesquisadores da área da saúde.

Com essa proposta, a Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), em parceria com o Instituto Yuimaru e com o apoio de Emanamantra, Semear Yoga e Vida Plena, promoverá o encontro "Longevidade, um novo olhar para a vida: o futuro de viver, envelhecer e pertencer" na próxima sexta-feira (27), das 9h às 17h, no campus Niterói que fica na Avenida Marechal Deodoro, 217, no Bloco A, no Centro. A atividade será conduzida pela Dra. Kátia Nakazone Ono.

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O evento abordará questões relacionadas à longevidade, tema que ganha cada vez mais espaço nas discussões sobre saúde, sociedade, educação e qualidade de vida. A proposta, no entanto, vai além de debater como envelhecer melhor. A iniciativa pretende estimular reflexões sobre escolhas, autonomia, propósito, pertencimento e os desafios de uma sociedade com maior expectativa de vida.

“Quando a gente fala de longevidade, não está falando só de viver mais. Está falando de viver melhor e isso não é uma questão restrita ao consultório: é uma pauta de interesse coletivo. É calçada, é transporte, é saúde, é renda, é convivência entre gerações”, destaca Patrícia Salgado, coordenadora executiva do evento.

Patrícia Salgado | Foto: Divulgação

Durante o encontro, a Dra. Kátia Nakazone Ono discutirá temas como envelhecimento saudável, ciência, alimentação e economia da longevidade, em uma atividade voltada principalmente a professores e estudantes de Medicina e de outros cursos relacionados à área da saúde. O público externo também poderá participar.

A proposta é ampliar a percepção sobre o envelhecimento e seus impactos na sociedade. “O que a gente quer é deslocar o olhar: sair da ideia de envelhecimento como problema e chegar na ideia de longevidade como oportunidade. Uma cidade que pensa a longevidade é uma cidade que pensa em todos”, explica Patrícia.

A programação será dividida em dois momentos, com intervalo para almoço das 12h às 14h. Entre as atividades, haverá a exibição do documentário KI – Valor da Vida, que aborda experiências relacionadas à longevidade e à cultura de Okinawa, no Japão.

“Vou dividir com o público o documentário, que vivi em Okinawa, na terra dos meus ancestrais, onde nós temos o maior número de mulheres que passam dos 100 anos. Vamos entender que envelhecer tem a ver com propósito, com alegria, com produção de saúde e com comunidade”, afirma a Dra. Kátia Nakazone Ono.

Dra. Kátia Nakazone Ono | Foto: Divulgação

O encontro tem entrada gratuita e busca aproximar a comunidade acadêmica e o público em geral de discussões sobre os novos caminhos da longevidade, considerando não apenas os aspectos biológicos do envelhecimento, mas também suas dimensões sociais e coletivas.

Serviço

Evento: Longevidade, um novo olhar para a vida: o futuro de viver, envelhecer e pertencer

Data: 27 de novembro de 2026 (sexta-feira)

Horário: das 9h às 17h

Local: UNIVERSO – Rua Marechal Deodoro, 217, Bloco A, Centro, Niterói.

Entrada: Gratuita.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca