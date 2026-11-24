A reunião foi o ponto de partida para o desenvolvimento territorial dos comerciantes da região. No próximo ano, será realizado o desenvolvimento empresarial, ouvindo cada comerciante e suas demandas - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A reunião foi o ponto de partida para o desenvolvimento territorial dos comerciantes da região. No próximo ano, será realizado o desenvolvimento empresarial, ouvindo cada comerciante e suas demandas - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realizou uma reunião com os comerciantes da orla da Praia das Pedrinhas nesta manhã de terça-feira (24). O foco do encontro foi valorizar os comerciantes, entendendo suas demandas e propondo futuras capacitações, reconhecendo a importância da gastronomia e do turismo da região que foi recentemente revitalizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Evanildo Barreto, iniciou o encontro e explicou aos comerciantes que o encontro tinha como foco o bem-estar deles, com o apoio do poder público e do Sebrae. A partir daí, Wilton Victorio e Monica Ambivro, da Coordenação de Pequenos Negócios do Mar do Sebrae, e Bianca Andrade, da Coordenação de Desenvolvimento Territorial do Sebrae, explicaram os objetivos do trabalho.

“Iniciamos essas reuniões antes da obra e agora prosseguimos, junto com o Sebrae, com foco em aprimorar e ouvir os comerciantes. A orla foi revitalizada e agora temos como foco auxiliá-los ressaltando a importância da gastronomia local e do turismo. Queremos entender as demandas deles e posteriormente qualificá-los. A ideia é transformar a Praia das Pedrinhas em um local com cada vez mais referência no lazer e entretenimento”, disse Evanildo Barreto.

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A reunião foi o ponto de partida para o desenvolvimento territorial dos comerciantes da região. No próximo ano, será realizado o desenvolvimento empresarial, ouvindo cada comerciante e suas demandas. Serão estruturadas capacitações com foco em negócios, qualificação de atendimento, manuseio de alimentos, seguindo determinações da Vigilância Sanitária e outros.

Para Roberta Couto, de 51 anos, que atua como comerciante na Praia das Pedrinhas há seis anos, a reunião foi produtiva.

“Eu acho que esse apoio da Prefeitura e do Sebrae está sendo importante! Durante as obras, passamos por momentos complicados, com a redução do público. Mas, agora, isso está voltando e ter essa iniciativa do Capitão Nelson nos acolhendo e nos ouvindo é essencial. Me sinto acolhida! A Praia das Pedrinhas é um dos maiores cartões-postais da cidade, com comida de qualidade e clientes fiéis, com capacitações vai ser melhor ainda para todos”, contou.