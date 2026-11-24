São Gonçalo encerra o mês de novembro com uma programação cultural especial em dois importantes espaços da cidade: o Teatro Municipal de São Gonçalo e o Centro de Tradições Nordestinas, em Neves. Promovidas pela Secretaria de Turismo e Cultura, as atrações acontecem nesta quinta-feira (26) e no domingo (29), com opções de entretenimento para quem gosta de humor, samba e pagode.

Na quinta-feira (26), às 19h30, o Teatro Municipal recebe o Gonça Comedy. Inspirado nas noites de comédia do Brasil, o Gonça Comedy reúne o melhor do stand-up do melhor lado da ponte, no palco do Teatro Municipal de São Gonçalo. Walace Dantaz, Will Silva, Cadu Manhães, Lara Xavier e Aarhon Pinheiro se reúnem para uma comédia que só quem passa pelo terminal rodoviário de Niterói e faz compra no Alcântara é capaz de entender. A classificação indicativa é de 16 anos. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/gonca-comedy-gravacao-do-especial/3622862?referrer=www.pmsg.rj.gov.br.

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Já no domingo (29), a partir das 13h, é a vez do Samba na Feira de Neves, no Centro de Tradições Nordestinas. Com entrada gratuita, o evento promete uma tarde de música e descontração, reunindo diversas atrações de samba e pagode. Além da programação musical, o público poderá aproveitar a praça gastronômica, com opções para almoçar ou petiscar com a família e os amigos, além de curtir uma cerveja gelada. O espaço oferece estrutura de conforto e segurança, preparado para receber visitantes de todas as idades.