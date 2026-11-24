O documento, acordado na manhã desta terça-feira (24/11), no gabinete da SMTUR-RIO, é parte da articulação da Instância de Governança Regional Metropolitana (IGR) para a promoção do selo Turismo de Observação de Cetáceos - Foto: Divulgação/Neltur

O documento, acordado na manhã desta terça-feira (24/11), no gabinete da SMTUR-RIO, é parte da articulação da Instância de Governança Regional Metropolitana (IGR) para a promoção do selo Turismo de Observação de Cetáceos - Foto: Divulgação/Neltur

Com o turismo de observação de cetáceos cada vez mais em alta na orla da Região Metropolitana do Rio, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR-RIO), a Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) e o Instituto O Canal, por meio do Projeto Amigos da Jubarte/Jubarte.Lab e Projeto Golfinhos do Brasil, assinaram Carta de Intenção do Projeto de Promoção do Turismo Sustentável. O documento, acordado na manhã desta terça-feira (24/11), no gabinete da SMTUR-RIO, é parte da articulação da Instância de Governança Regional Metropolitana (IGR) para a promoção do selo Turismo de Observação de Cetáceos. O Instituto O Canal é responsável por capacitar, certificar e mon itorar os atores da cadeia produtiva da atividade.

De acordo com dados do Amigos da Jubarte, somente em parceria com o projeto, foram 43 embarques - cerca de 400 turistas, de 18 diferentes países além do Brasil - realizando o passeio de observação de cetáceos no Estado do Rio de Janeiro. A França foi o país com maior número de visitantes identificados (80), seguida pelo Brasil (66) e pelos Estados Unidos (27). A presença de turistas de diferentes nacionalidades demonstra o alcance internacional da atividade e seu potencial de atrair visitantes interessados na observação de baleias e no turismo de natureza.

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A parceria prevê treinamentos para tripulações de embarcações sobre as normas definidas pelo IBAMA. O objetivo é garantir a proteção dos animais e, ao mesmo tempo, a segurança de tripulantes e ecoturistas em passeios de observação da vida marinha, tanto de baleias-jubarte, botos-cinza, golfinhos-nariz-de-garrafa, baleias-de-bryde presentes na costa carioca. O selo traz uma vantagem competitiva para o turismo consciente.

“Entendendo a importância do turismo sustentável, e a partir da união dos governos do Rio e de Niterói e instituições que atuam com a ciência, a educação ambiental e a proteção marinha, apoiamos a entrega do selo Turismo de Observação de Cetáceos para promover ainda mais a experiência com o turismo consciente”, explicou a secretária municipal de Turismo do Rio, Daniela Maia.

Em Niterói, o trabalho começou em 2022, com a Neltur e o Instituto O Canal, por meio do projeto Amigos da Jubarte. Com o crescimento da atividade nas águas que Rio e Niterói compartilham, organizar o turismo de observação da fauna marinha passou a ser uma tarefa das duas cidades.

“Construímos essa agenda metropolitana na temporada de 2026. O lançamento do selo mostra o que conseguimos fazer quando trabalhamos lado a lado. Queremos consolidar essa cooperação e desenvolver o turismo responsável, além de fortalecer o setor turístico, gerar emprego e renda para as comunidades locais e aproximar moradores e visitantes da vida marinha. É o respeito aos animais em cada passeio que permite conciliar o desenvolvimento dessa atividade econômica com a educação ambiental e a preservação da nossa fauna”, revelou o presidente da Neltur, André Bento.

De acordo com dados do Amigos da Jubarte, somente em parceria com o projeto, foram 43 embarques realizando o passeio de observação de cetáceos no Estado do Rio de Janeiro | Foto: Divulgação/Neltur

O selo

De acordo com o Instituto O Canal, para conquistar a chancela a embarcação deve estar homologada para transporte de passageiro pela Capitania dos Portos e dispor de itens de segurança, como botes salva-vidas, sinalizadores e radiocomunicadores. A tripulação deve estar com a documentação em dia.

A participação do turista embarcado transforma uma simples foto da viagem em um dado científico valioso para a conservação, chamado de ciência-cidadã. Os registros permitem a foto identificação individual de baleias-jubarte e golfinhos por meio de marcas naturais únicas, como a cauda e a nadadeira dorsal. Com esses registros, os pesquisadores conseguem monitorar rotas migratórias, estimar populações e identificar ameaças em áreas onde as equipes científicas nem sempre conseguem estar. Assim, cada viajante se torna um aliado direto na proteção da biodiversidade marinha.

“A observação da vida marinha é uma experiência única, capaz de aproximar as pessoas à biodiversidade local, além de ajudar a difundir a importância da conservação dos oceanos. Durante o passeio, é possível avistar diferentes espécies marinhas, tornando cada encontro uma experiência inesquecível”, disse Thiago Ferrari, diretor do Instituto O Canal, Projeto Amigos da Jubarte/Jubarte.Lab.