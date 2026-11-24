A iniciativa foi direcionada aos pescadores e catadores de caranguejo que vivem e trabalham na região - Foto: Divulgação

A iniciativa foi direcionada aos pescadores e catadores de caranguejo que vivem e trabalham na região - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio de uma ação integrada entre as secretarias municipais de Saúde (SEMSA), Agricultura (SEMAGRI) e de Turismo e Eventos (SEMTUR), realizou, na manhã desta terça-feira (24/11), uma atividade especial da campanha Novembro Azul no Entreposto de Itambi.

A iniciativa foi direcionada aos pescadores e catadores de caranguejo que vivem e trabalham na região, com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços de saúde e reforçar a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde masculina.

A subprefeita de Itambi, Jaqueline Lopes, destacou a importância dos homens participarem das ações e cuidarem da saúde.

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“É muito importante que os homens comecem a se cuidar mais e procurem o posto de saúde. O Novembro Azul é um mês de conscientização, mas esse cuidado precisa acontecer o ano inteiro. A gente sabe que muitos homens ainda têm vergonha ou resistência de procurar atendimento, mas é preciso deixar isso de lado e entender que cuidar da saúde também é coisa de homem”, afirmou a subprefeita.

Durante a programação, foram oferecidos diferentes serviços, incluindo aferição de pressão arterial, vacinação e orientações com profissionais de nutrição, que apresentaram informações sobre hábitos alimentares saudáveis e a importância de uma alimentação equilibrada.

A secretária municipal de saúde, Analice Rangel, ressaltou para os homens presentes que o cuidado com a saúde vai além do próprio corpo, representa cuidar dos que dependem dele.

“Historicamente, os homens têm o hábito de procurar atendimento médico apenas quando sentem alguma dor ou percebem que algo não está bem. Mas não deveria ser assim. O homem que se cuida tem a oportunidade de viver mais, realizar seus sonhos e estar ao lado das pessoas que ama. Por isso, quero que vocês enxerguem o cuidado com a saúde como um ato de coragem. Muitas vezes, quando o homem chega à unidade de saúde, a doença já está em um estágio mais avançado, e as possibilidades de tratamento podem ser mais limitadas”, expressou a secretária.

A ação também contou com a participação de um barbeiro, proporcionando cuidados pessoais aos trabalhadores, além de uma equipe de odontologia, que realizou orientações sobre higiene bucal e distribuiu kits de higiene para os participantes.

O secretário municipal de agricultura, Abílio Pereira, destacou aos homens presentes como é importante quebrar o preconceito com os cuidados com a saúde.

“Nós, homens, não temos o hábito de procurar o médico e acabamos deixando a saúde de lado. Eu mesmo sou prova disso. Muitas vezes, só procuramos atendimento quando já estamos sentindo alguma coisa, quando a doença já está avançada e, em alguns casos, pode ser tarde demais. Por isso, iniciativas como essa são tão importantes. A atenção primária, como o próprio nome diz, é a porta de entrada para o cuidado com a saúde. É por meio desse primeiro atendimento que podemos prevenir doenças, identificar problemas mais cedo e facilitar o encaminhamento, quando necessário, para outros serviços da rede de saúde, seja nas unidades básicas ou nos hospitais,” afirmou o secretário.

Francisco Lima, de 54 anos, vive da pesca no entreposto, e compareceu à ação junto da esposa Luzinete, para se vacinar e verificar a pressão arterial. Francisco destacou que a ação é importante para os pescadores e catadores terem acesso mais facilitado aos serviços.

“Foi muito bom receber essa ação aqui no entreposto. Nós, pescadores, estamos sempre expostos a acidentes no trabalho, então ter acesso à vacinação e aos serviços de saúde mais perto da gente facilita muito. É uma iniciativa muito importante para nós”, finalizou Francisco.

A Prefeitura segue promovendo ações de prevenção e conscientização, fortalecendo o cuidado integral com a saúde da população e incentivando os homens a manterem os exames e acompanhamentos de saúde em dia.