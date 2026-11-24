Às vésperas do primeiro especial, grupo relembra trajetória e a importância de produzir humor em São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

Às vésperas do primeiro especial, grupo relembra trajetória e a importância de produzir humor em São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

Fazer as pessoas rirem sempre esteve presente na vida de Wallace Dantas, Lara Xavier e Will Silva. O que começou como uma vontade de subir ao palco e fazer humor acabou se transformando em um projeto para fortalecer a comédia em São Gonçalo.

Agora, os três, ao lado de Aarhon Pinheiro e Cadu Manhães, se preparam para um novo passo nessa trajetória: a gravação do primeiro especial do Gonça Comedy, marcada para o dia 26 de novembro, no Teatro Municipal de São Gonçalo.

Às vésperas do primeiro especial, grupo relembra trajetória e a importância de produzir humor em São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

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O grupo reúne cinco humoristas da cidade, com idades, experiências e estilos diferentes, mas com um objetivo em comum: mostrar que São Gonçalo também tem espaço e talento para o stand-up.

A ideia surgiu depois de anos de apresentações e produções independentes, em que os artistas precisavam, muitas vezes, atravessar a ponte para encontrar oportunidades de trabalho.

Morador do Porto da Pedra e com seis anos de experiência na comédia, Wallace Dantas, de 29 anos, conta que o interesse pelo humor começou ainda na adolescência. Um dos primeiros contatos com o stand-up veio ao assistir ao humorista Thiago Ventura em um programa de TV.

Wallace Dantas, 29 anos | Foto: Layla Mussi

A vontade de fazer comédia cresceu quando começou a estudar teatro na escola. Uma peça do humorista Leandro Hassum foi uma das experiências que despertaram ainda mais seu interesse pela profissão.

"Eu era bem novo ainda, me amarrava, achava: 'Caraca, que maneiro fazer isso!'. Eu sempre fui esse cara um pouquinho mais engraçado, o cara da turma que é mais divertido", lembra.

O primeiro contato mais concreto aconteceu em noites de comédia realizadas em São Gonçalo, onde conheceu outros artistas e recebeu incentivo para desenvolver seus textos. Com o tempo, passou também a produzir eventos e reunir humoristas da região.

Já Lara Xavier, de 28 anos, chegou a São Gonçalo aos 18 anos para estudar teatro. Natural de Santo Antônio de Pádua, no interior do estado, ela conta que descobriu no stand-up uma possibilidade de unir a formação artística com algo de que gostava de assistir.

Lara Xavier, 28 anos | Foto: Layla Mussi

Sua primeira apresentação aconteceu em um concurso de comédia no Méier, em 2019. O início foi positivo, com convites frequentes para participar de noites de humor. No entanto, a pandemia interrompeu a trajetória e fez com que ela se afastasse dos palcos.

Depois de retornar, Lara conta que teve dificuldades para recuperar a confiança. As primeiras apresentações não saíram como esperava, e ela chegou a pensar que não tinha mais capacidade para seguir na comédia.

"Era uma coisa que me fazia bem, que faz parte da Lara, do que a Lara é", conta.

A volta aconteceu aos poucos, primeiro participando de reuniões e ajudando outros comediantes a desenvolver textos. A convivência com artistas do meio e o incentivo de pessoas próximas fizeram com que ela retomasse as apresentações.

Will Silva, de 37 anos, morador do Morro do Castro, também conta que o humor sempre fez parte de sua vida. Fã de comédia desde criança, começou a acompanhar o stand-up por volta de 2008, mas só decidiu tentar a carreira alguns anos depois. Sua primeira apresentação aconteceu em 5 de setembro de 2019, em uma noite voltada para novos comediantes, em Niterói. "Daí para frente nunca mais parei", afirma.

Will Silva, 37 anos | Foto: Layla Mussi

Ao longo da trajetória, Will passou por palcos de diferentes cidades e teve a oportunidade de dividir apresentações com humoristas que antes acompanhava como referência. A parceria com Wallace também foi importante para que os dois começassem a produzir eventos na região.

Segundo ele, a dificuldade de encontrar oportunidades perto de casa foi um dos motivos para produzir mais eventos de humor em São Gonçalo, Niterói e Itaboraí. Para os artistas, era importante ter mais espaços para testar textos, ganhar experiência e construir uma relação com o público da própria região.

O Gonça Comedy ganhou força a partir da aproximação entre os humoristas. Em 2025, o grupo começou a realizar apresentações fixas em São Gonçalo e, posteriormente, conseguiu espaço no Teatro Municipal, onde os shows passaram a atrair um público cada vez maior.

Segundo Will, dificuldade de encontrar oportunidades perto de casa foi um dos motivos para produzir mais eventos de humor em São Gonçalo e região | Foto: Layla Mussi

Para Will, um dos resultados mais importantes foi aproximar pessoas que nunca tinham frequentado um teatro. Ele conta que alguns espectadores chegaram a dizer que aquela havia sido a primeira vez em que entraram em um espaço como aquele.

"Muita gente vem falar para mim: 'Ah, foi a primeira vez que fui a um teatro na vida e foi para assistir vocês'. Isso é muito gratificante", destaca.

A proposta do grupo também é fazer humor a partir das experiências de quem vive na cidade. Um dos projetos é o quadro "Piada a Rodo", em referência a Praça Doutor Luiz Palmier, localizada no centro do município e popularmente conhecida como ‘Praça do Rodo’.

Primeiro especial de comédia em São Gonçalo

A gravação do dia 26 de novembro representa um marco para os cinco integrantes. O projeto será independente e vai ser gravado no Teatro Municipal.

A expectativa é reunir diferentes estilos de humor em aproximadamente uma hora e dez minutos de espetáculo. Cada integrante terá sua própria maneira de abordar situações do cotidiano, mas todos com a mesma intenção de fazer o público esquecer um pouco dos problemas.

"Cada um tem seu jeitinho. Pode ser que você goste mais de um, mais de outro. Mas você tem certeza de que vai gostar de alguém do grupo”, explica Lara.

Grupo usa de situações cotidianas vividas pelos gonçalenses para produzir humor | Foto: Layla Mussi

Will também destaca o cuidado para que as piadas sejam compreendidas por pessoas de diferentes gerações. Para ele, o desafio é fazer um adolescente e uma pessoa de 65 anos rirem da mesma situação.

"É entregar o que a gente gosta, que é um pouco de alegria para a galera, em pequenas doses", resume.

Para Wallace, a intenção é fazer com que o público reconheça o trabalho dos artistas locais e passe a consumir comédia independentemente de quem esteja no palco.

Serviço

Evento: Gonça Comedy - Gravação do Especial de Comédia Stand-Up

Data: Quinta-feira, 26 de novembro de 2026

Horário: 19h30

Local: Theatro Municipal de São Gonçalo (Rua Dr. Feliciano Sodré, 100 – Centro, São Gonçalo – RJ)

Classificação indicativa: 16 anos

Entrada: Gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos pelo site da Sympla