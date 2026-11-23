O show de Gilberto Gil em comemoração ao aniversário de Niterói já tem uma nova data. Após ser adiada neste domingo (23), por causa das condições climáticas, a apresentação foi remarcada para o próximo dia 20 de dezembro, na Praia de Icaraí.

O adiamento foi anunciado pela Prefeitura de Niterói como medida preventiva, após a Defesa Civil identificar o avanço de uma formação de nuvens de chuva e raios na região da Ilha do Governador, em direção à cidade.

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De acordo com o órgão, embora a chuva que se aproximava de Niterói pudesse não ser intensa, havia possibilidade de ocorrência de muitos raios, o que representava um risco para o público e as equipes envolvidas no evento.

A Defesa Civil acompanhou a evolução das condições meteorológicas por meio de seus sistemas de monitoramento. A decisão de adiar a apresentação teve como prioridade garantir a segurança da população.

Com a mudança, a celebração do aniversário da cidade terá seu show principal realizado em 20 de dezembro. A apresentação de Gilberto Gil está prevista para acontecer na Praia de Icaraí.