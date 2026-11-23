A iniciativa faz parte de um movimento de aproximação da agremiação com esses territórios, motivado pelo enredo “Torto Arado: Sobre a terra há de viver sempre o mais forte” - Foto: Sergio Soares

A iniciativa faz parte de um movimento de aproximação da agremiação com esses territórios, motivado pelo enredo “Torto Arado: Sobre a terra há de viver sempre o mais forte” - Foto: Sergio Soares

A Unidos de Vila Isabel deu mais um passo na construção de seu Carnaval de 2027 ao visitar, no último dia 22, uma comunidade quilombola do estado do Rio de Janeiro. A iniciativa faz parte de um movimento de aproximação da agremiação com esses territórios, motivado pelo enredo “Torto Arado: Sobre a terra há de viver sempre o mais forte”, inspirado no romance do escritor baiano Itamar Vieira Junior.

Mais do que um convite para participar do desfile na Marquês de Sapucaí, a visita representa o compromisso da escola em estabelecer um diálogo com as comunidades que carregam, em sua história, a resistência, a ancestralidade e a luta pelo direito à terra, questões centrais na obra que será apresentada pela Vila Isabel no próximo ano.

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A proposta é convidar moradores de quilombos fluminenses para integrar o desfile de 2027, levando para a Avenida não apenas a representação artística dessas histórias, mas também a presença de pessoas que mantêm viva essa memória. A expectativa inicial é reunir entre 30 e 40 quilombolas, em uma participação que poderá envolver diferentes gerações.

Para a escola, a aproximação tem um significado especial. Ao escolher uma obra que aborda a realidade de comunidades negras rurais, a Vila entende que é fundamental reconhecer e valorizar os territórios quilombolas existentes no próprio estado do Rio de Janeiro. A intenção é fazer com que a construção do Carnaval ultrapasse os limites do barracão e da quadra, criando conexões com quem vive diariamente as questões que atravessam o enredo.

“Não faz sentido falar de Torto Arado, uma história que trata da luta pela terra, da ancestralidade e da resistência do povo negro, sem olhar para as comunidades que vivem essa realidade. Queremos que essas pessoas se reconheçam no nosso desfile, mas, principalmente, que saibam que fazem parte dessa construção. A escola precisa estar aberta a ouvir, aprender e caminhar junto com esses territórios”, destaca Vinicius Natal, enredista da Unidos de Vila Isabel.

A iniciativa integra uma agenda de visitas a seis comunidades quilombolas do estado. A intenção da agremiação é manter o diálogo também ao longo da preparação para o Carnaval, convidando os moradores a participarem de atividades da escola, como ensaios de quadra e de rua.

Com o enredo, a Unidos de Vila Isabel pretende transformar a Marquês de Sapucaí em um espaço de valorização da memória, da identidade e da resistência de povos historicamente invisibilizados. A visita realizada no dia 22 reforça que, para a escola, contar essa história exige mais do que levá-la para a Avenida: é preciso reconhecer e aproximar-se de quem a mantém viva.