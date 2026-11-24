Equipes de diversos órgãos públicos estiveram no local do acidente - Foto: Colaboração/Leonardo Ferraz

Equipes de diversos órgãos públicos estiveram no local do acidente - Foto: Colaboração/Leonardo Ferraz

Um acidente envolvendo um caminhão interditou a Avenida do Contorno, na BR-101, em Niterói, na manhã desta terça-feira (24). A ocorrência foi registrada por volta das 8h15, na altura do km 321 da pista.

Segundo informações da concessionária responsável pela rodovia, o caminhão tombou e atingiu o pórtico de sinalização da pista Sul. Devido ao risco de queda da estrutura, a pista foi totalmente interditada.

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O congestionamento já chega a 10 quilômetros na pista Sul (Sentido Niterói) e um quilômetro na pista Norte (Sentido São Gonçalo). Na pista Norte, as faixas 1 e 2 foram bloqueadas, com o tráfego desviado pela faixa 3 e pelo acostamento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três pessoas sofreram ferimentos moderados e uma teve ferimentos leves. As equipes estão em atendimento no local. Ainda não há previsão de liberação das pistas.

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