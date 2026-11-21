A caravana é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) - Foto: Divulgação

A caravana é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) - Foto: Divulgação

A manhã deste sábado (21) foi de muita alegria para as crianças do Mutuapira. A Caravana de Arte e Lazer passou pelo local e, neste domingo (22), vai desembarcar em Tribobó.

Durante a ação, que ocorreu na Estrada da Covanca, dezenas de crianças gonçalenses curtiram brincadeiras em grupo, jogos, pula-pula, infláveis e muita música. Além disso, a caravana também promoveu lanches gratuitos para as famílias do local.

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A caravana é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), que leva atividades recreativas para milhares de crianças, dos mais diversos bairros do município. A Prefeitura divulga regularmente, em seus canais oficiais, os endereços e horários das próximas edições do projeto.

Serviço:

Caravana de Arte e Lazer

Domingo (22) – Avenida Doutor Eugênio Borges, 163 – Tribobó

Horário: 9h às 13h