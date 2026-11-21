A Prefeitura de Niterói deu, neste sábado (21), a ordem de início para obras de contenção de encostas na Travessa Franklin Gonzaga, na comunidade da Palmeira, no Fonseca, zona norte da cidade. O anúncio é parte das entregas em celebração ao aniversário de 453 anos de Niterói. Com investimento de R$ 30 milhões, as obras têm prazo de 10 meses para conclusão.

A vice-prefeita, Isabel Swan, e a primeira-dama, Fernanda Neves, representaram o prefeito Rodrigo Neves. A vice-prefeita destacou que o governo municipal se preocupa em fazer obras preventivas.

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“O prefeito Rodrigo Neves é incansável na realização de obras de contenção de encostas. Hoje, são 60 obras de contenção em andamento. Quando fazemos obras de prevenção, como a contenção de encostas, estamos minimizando riscos. Nosso prefeito sempre aponta para uma cidade mais forte, que pensa no futuro, que antevê os cenários e que faz ações preventivas e não emergenciais”, afirmou Isabel Swan.

O projeto prevê a construção de cortina atirantada com estacas-raiz, solo grampeado, instalação de drenos pontuais e profundos, canaletas de drenagem, além da colocação de guarda-corpo e da execução de pavimentação com piso intertravado. A área total contemplada é de quase 3 mil metros quadrados.

A primeira-dama, Fernanda Neves, reforçou que obras de contenção de encostas são prioridades da administração municipal.

“Vamos iniciar essa obra no valor de R$ 30 milhões em contenção de encostas. Sabemos a importância da contenção de encostas. É uma prioridade do governo do prefeito Rodrigo Neves. Assumimos a Prefeitura após a tragédia do Morro do Bumba com um compromisso muito forte de que, em Niterói, ninguém mais perdesse a vida por deslizamento de terra. Em quase 14 anos, estamos chegando a R$ 2 bilhões de investimento em obras que não aparecem. Estamos investindo no que é prioridade, que é a vida das pessoas”, disse Fernanda Neves.

O administrador regional do Fonseca, Cubango e Caramujo, Andrigo de Carvalho, ressaltou a importância da obra para a comunidade da Palmeira.

“Agradeço a presença de todos e todas. Estamos lançando essa obra de contenção de encostas tão importante para a comunidade da Palmeira. Tenho certeza que outras obras virão, como na comunidade Juca Branco, também aqui no Fonseca”, concluiu Andrigo de Carvalho.

A intervenção será realizada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION).