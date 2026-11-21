A Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, poderá receber nos próximos dias o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O chefe do Executivo anunciou que pretende visitar a universidade para agradecer aos estudantes que realizaram manifestações em apoio à sua candidatura no segundo turno das eleições presidenciais. O movimento, ocorrido em outubro, reuniu aproximadamente 3 mil pessoas e teve repercussão nacional.

O próprio Lula confirmou a intenção, em uma publicação nas redes sociais, neste sábado (21). No texto da postagem, o presidente ressaltou a iniciativa dos estudantes e afirmou que gostaria de reconhecer o movimento dos jovens na mobilização que ocorreu na campanha eleitoral no segundo turno.

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“Na semana que vem quero ir à Universidade Federal Fluminense em Niterói para fazer um agradecimento à coragem e à ousadia dos estudantes que começaram a reviravolta da eleição no segundo turno. Se prepare, Niterói, que em breve estaremos aí”, confirmou.

Na semana que vem quero ir à Universidade Federal Fluminense em Niterói para fazer um agradecimento à coragem e à ousadia dos estudantes que começaram a reviravolta da eleição no segundo turno. Se prepare, Niterói, que em breve estaremos aí. Também vou aproveitar para ir à UNIRIO conhecer uma experiência de tratamento com pessoas idosas, porque vamos cuidar dos nossos idosos com muito mais respeito, muito mais cuidado e seriedade, dando a eles a dignidade que merecem nesse país. #LulaAoVivoAgora — Lula (@LulaOficial) November 21, 2026

É esperado que Lula seja recebido pelo reitor da UFF, Roberto Salles, junto com a vice-reitora, Luciana Freitas. E no âmbito político, pelo prefeito do município, Rodrigo Neves (PDT).