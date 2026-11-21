A Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), Campus Trindade, em São Gonçalo, recebeu o encontro “Saberes da Terra e da Ancestralidade – O Futuro é Ancestral”. A programação contou com atividades de formação, apresentações culturais e graduações de capoeira para cerca de 47 crianças.

Cerca de 47 crianças receberam as chamadas cordas de capoeira | Foto: Divulgação

Pela manhã, foi realizada uma roda de conversa com convidados para debater saberes tradicionais e ancestralidade. À tarde, o público acompanhou apresentações de samba de roda, batizado e troca de graduações de capoeira, além de uma apresentação de maculelê.

O tema do evento foi "O Futuro é Ancestral" | Foto: Divulgação

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Um dos organizadores, o instrutor de capoeira Rafael “Guaiamum”, afirmou estar feliz com a realização do encontro visto a sua importância para a valorização da cultura popular. O evento ocorreu no último sábado (14).

Rafael 'Guaiamum' | Foto: Divulgação

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca