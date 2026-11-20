Os gonçalenses já podem voltar a aproveitar um dos principais cartões-postais de São Gonçalo: a Praia das Pedrinhas. Com espaço para música, comida, cerveja e momentos de lazer, a nova orla foi entregue à população em uma cerimônia realizada nesta sexta-feira (20).

O evento começou por volta das 17h e contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito Capitão Nelson e seu filho, Douglas Ruas, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e governador eleito.

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Também participaram o deputado federal Altineu Côrtes (PL), o deputado federal e senador eleito Carlos Jordy (PL), a vice-governadora eleita Fernanda Louback (PL), o presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, Piero de Matos Cabral (Republicanos), e a secretária municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela de Santana Ribeiro.

Além da cerimônia, a inauguração contou com shows gratuitos. Após o evento oficial, o público pôde acompanhar os shows de Altay Veloso, Pagode do Laranja e Pitty de Menezes.

Durante a cerimônia, Capitão Nelson, Douglas Ruas, Altineu Cortês e outras autoridades, percorreram a orla revitalizada e cumprimentaram moradores e comerciantes que acompanhavam a inauguração.

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O prefeito destacou a importância da obra para a cidade e agradeceu aos parceiros envolvidos, especialmente pela retirada do esgoto que antes era despejado na Baía de Guanabara.

"É uma importância enorme para o povo de São Gonçalo se orgulhar da Praia das Pedrinhas, cartão-postal da cidade. O mais importante foi o apoio da Águas do Rio, conseguimos tirar todo o esgoto que era despejado na Baía de Guanabara. Queria agradecer a todos os comerciantes que tiveram paciência para aguardar", afirmou.

Prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson | Foto: Yuri Messias

Para quem já frequentava a praia, a mudança também foi motivo de comemoração. Moradora do bairro Boa Vista, Leide de Andrade Maturano, de 50 anos, trabalha como operadora de caixa e aproveitou a tarde ao lado da família. Frequentadora antiga do local, ela aprovou o resultado das obras.

"O dia está maravilhoso, o sol saiu e a gente está aqui aproveitando essa nova orla da Praia das Pedrinhas, graças a Deus. Estávamos precisando disso. Está sendo muito bom", contou.

Leide de Andrade (à direita) junto coma família na reinauguração da orla das Pedrinhas | Foto: Yuri Messias

Já para Nazareth Marmo da Silva, de 68 anos, a inauguração foi uma oportunidade de conhecer a praia pela primeira vez. Cozinheira e moradora de São Gonçalo, ela trabalha em Niterói e passou pelo local para prestigiar a entrega da nova orla.

"Estou gostando muito. Já pensei até em fazer um piquenique. Eu acho que todo mundo deveria vir nessa inauguração. Todo gonçalense devia estar aqui, porque está lindo", afirmou.

Nazareth Marmo diz que foi pela primeira vez à orla e se encantou | Foto: Yuri Messias

O presidente da Alerj e governador eleito, Douglas Ruas, também comentou a entrega do espaço e destacou a expectativa de que a praia volte a fazer parte da rotina das famílias da cidade.

"É a realização de um sonho, um anseio de muito tempo da população gonçalense de ter a honra do nosso cartão-postal ser revitalizado. Eu tenho certeza de que esse é um espaço que será uma verdadeira fábrica de memórias afetivas para as famílias gonçalenses", declarou.

Durante a inauguração, Douglas Ruas também apresentou uma proposta para conectar a Praia das Pedrinhas ao Parque RJ Nosso Sonho. A ideia, que ainda está em fase conceitual, prevê uma travessia pelo manguezal e a construção de um teleférico entre os dois espaços.

"Quando pensamos no Parque RJ e na revitalização da Praia das Pedrinhas, pensamos também em uma maneira de conectar esses dois espaços públicos. O gonçalense vai ter a opção de, no fim de semana, chegar ao Parque RJ pela manhã, praticar uma atividade esportiva e depois, através de um teleférico, chegar à Praia das Pedrinhas para aproveitar a farta gastronomia da cidade de São Gonçalo", afirmou Douglas Ruas.

Alcione Cristina, de 48 anos, guarda municipal e moradora de Vila Lage, contou que frequenta a Praia das Pedrinhas há muitos anos e ficou impressionada com a diferença após as obras.

"Sempre frequentei aqui a praia, e depois que teve essa obra, a melhora foi absurda. Melhorou, não tem nem comparação com o que era antes", disse.

Alcione Cristine diz ter ficado impressionada com a revitalização | Foto: Yuri Messias

Outro frequentador de longa data é João Carlos, de 61 anos. Mecânico, ele contou que frequenta a Praia das Pedrinhas há cerca de 15 anos e pretende manter o costume de visitar o local aos fins de semana.

"Ficou bonito. Ficou bacana. Eu vou vir aqui todos os sábados. Eu gosto daqui para caramba. Não tem nenhum lugar melhor", afirmou.

Para João Carlo (à direita), não há lugar melhor do que a orla da Praia das Pedrinhas | Foto: Yuri Messias

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca