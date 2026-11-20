A iniciativa também está relacionada à retomada do programa Minha Casa, Minha Vida pelo governo federal - Foto: Isaac Eduardo

A iniciativa também está relacionada à retomada do programa Minha Casa, Minha Vida pelo governo federal - Foto: Isaac Eduardo

O deputado federal eleito Diego Quaquá visitou, nesta sexta-feira (20), as obras de empreendimentos habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, no Rio de Janeiro. A agenda contou com a presença do prefeito Eduardo Cavalieri e incluiu uma visita às obras na Visconde de Niterói, na Mangueira, Zona Norte.

Os apartamentos estão em fase final de construção e a previsão é de que mais de duas mil pessoas sejam beneficiadas com as novas moradias, representando a concretização do sonho da casa própria para centenas de famílias da Mangueira e região.

A retomada dos empreendimentos integra os esforços de recuperação da política habitacional no município, desenvolvidos durante a gestão do prefeito Eduardo Paes, com foco na conclusão de obras paralisadas e na ampliação da oferta de habitação de interesse social.

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Durante a visita, Diego Quaquá acompanhou o andamento dos trabalhos e relembrou os esforços realizados enquanto esteve à frente da Secretaria de Habitação para garantir a continuidade das construções.

“Quando assumi a Secretaria de Habitação, encontramos obras que estavam paralisadas há seis anos. Lutamos muito para que esses apartamentos saíssem do papel e hoje é uma alegria enorme ver que estão quase prontos. Essa conquista é fruto de um trabalho conjunto com o prefeito Eduardo Paes, que sempre teve o compromisso de retomar os investimentos em habitação popular, e com o governo do presidente Lula, que resgatou o Minha Casa, Minha Vida. Agora, ao lado do prefeito Eduardo Cavalieri, vemos esse sonho cada vez mais perto de se tornar realidade para mais de duas mil pessoas. Moradia digna é um direito, e transformar a vida dessas famílias é o que dá sentido à nossa luta”, destacou Diego Quaquá.

A iniciativa também está relacionada à retomada do programa Minha Casa, Minha Vida pelo governo federal, que voltou a priorizar investimentos em habitação popular e a conclusão de empreendimentos interrompidos em diferentes regiões do país.

Com as obras próximas da conclusão, a expectativa é de que as unidades habitacionais sejam entregues às famílias contempladas, ampliando o acesso à moradia digna e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população carioca.