A iniciativa apostou em rodas de conversa, oficinas culturais e dinâmicas educativas para estimular o pensamento crítico e apresentar referências positivas que vão além das quatro linhas - Foto: Divulgação

A iniciativa apostou em rodas de conversa, oficinas culturais e dinâmicas educativas para estimular o pensamento crítico e apresentar referências positivas que vão além das quatro linhas - Foto: Divulgação

Com o objetivo de transformar o esporte em uma ferramenta de cidadania e inclusão social, o projeto socioesportivo Craque do Amanhã promoveu, ao longo desta semana, uma série de ações especiais em alusão ao Dia da Consciência Negra. Voltada aos alunos, crianças e adolescentes moradores de áreas periféricas, a programação utilizou o ambiente das atividades esportivas para resgatar a história afro-brasileira, fortalecer a identidade racial e ampliar os horizontes dos jovens.

Em atuação em áreas historicamente marcadas pela desigualdade, como São Gonçalo e Duque de Caxias, a iniciativa apostou em rodas de conversa, oficinas culturais e dinâmicas educativas para estimular o pensamento crítico e apresentar referências positivas que vão além das quatro linhas, mostrando aos participantes que eles podem ocupar qualquer espaço de destaque na sociedade.

Nesta quinta-feira (19), a unidade do Arsenal, em São Gonçalo, realizou uma oficina imersiva voltada à valorização da ancestralidade africana. A programação começou com a construção de uma árvore baobá, na qual os alunos conversaram sobre sua origem e significado simbólico para os povos africanos. Na sequência, participaram de uma leitura compartilhada do livro O Pequeno Príncipe Preto, fomentando reflexões sobre representatividade e autoestima.

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"Eu gosto deste livro porque ele nos ensina a nos amar do jeito que somos e a nos valorizar com lições importantes sobre a vida", conta Larah Miranda, 10 anos.

A música também ganhou destaque por meio da Escola de Música e Cidadania, que apresentou instrumentos de matriz africana, como agogô, pandeiro e caxixi, explicando suas origens e influências nos ritmos brasileiros. Colocando a mão na massa, os jovens confeccionaram seus próprios instrumentos utilizando materiais recicláveis. Encerrando o dia, a professora Alice Bacarelli abordou a história das tranças africanas como símbolo de resistência e identidade, realizando tranças nos cabelos das alunas.

Para a coordenação do projeto, abordar o letramento racial desde a base é indispensável para a formação integral dos alunos. "O esporte é a nossa porta de entrada, mas o nosso verdadeiro compromisso é formar cidadãos conscientes, com autoestima e orgulho de suas raízes. Trazer o debate da Consciência Negra para dentro do Craque do Amanhã é combater o racismo na prática, preparando nossos jovens para reconhecerem seu valor e transformarem a realidade de suas comunidades", destaca Felipe Espose, coordenador geral.

Roda de conversa e rap autoral em Neves

Na última quarta-feira (18), a unidade de Neves recebeu a artista multimídia Ella Fernandes. Mulher negra, cria de São Gonçalo e formada em projetos sociais, Ella compartilhou sua trajetória na música, poesia e atuação, gerando identificação imediata com os alunos. Atualmente ela está em cartaz em "O Neguinho da Beija-Flor Musical".

"Eu cresci no mesmo cenário que eles e tracei um plano para a minha vida. A minha história conecta com a deles porque temos as mesmas origens. Quando eles ouvem alguém que veio da mesma base e venceu, a possibilidade de vitória se abre na mente dessas crianças", afirmou a artista.

Após o bate-papo, Ella propôs uma dinâmica musical tendo o hip hop como ferramenta de expressão, na qual os alunos compuseram e apresentaram um rap autoral coletivo. "Foi muito especial vê-los participando ativamente. Em um dos versos, citaram: 'Se Ella Fernandes venceu, eu vou vencer'. Tenho certeza de que ali verei futuros atletas, artistas, médicos e engenheiros", celebrou Ella.

Programação continua em Duque de Caxias

As celebrações pela Consciência Negra seguem na próxima semana. A unidade já realizou uma atividade de beleza com meninas negras crespas e cacheadas em parceria com o salão especialista em curvaturas @amorcachoss. No dia 26 de novembro, a unidade de Duque de Caxias realizará uma atividade especial destacando a influência africana no cotidiano brasileiro, presente na língua, na culinária, nos costumes e nos hábitos. Na ocasião, as crianças terão contato prático com tecidos, miçangas, comidas típicas, jogos e palavras de origem africana.

O projeto Craque do Amanhã é executado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o financiamento das empresas: Braskem, Transpetro, BMTE, Serac Group, Caixa Capitalização, Enel, Laboratório B-Braun, Grupo Burguês, White Martins, Unilever, B3, Oliveira Trust, State Grid, Suall Piscinas, Google, Sportv, Brascabo, WLM Scania, Ecovias Rio Minas, ArcelorMittal, Saint-Gobain, Diffucap, Casa do Alemão, Vinícola Galiotto, Granado, Vibra Energia, Matific e Club Med.