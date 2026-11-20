A carreta tem capacidade para atender mais de 60 mulheres por dia para a realização de mamografia, ultrassonografias (pélvica, transvaginal e de mama), colposcopia e biópsias, além de consulta com os especialistas - Foto: Divulgação

A carreta tem capacidade para atender mais de 60 mulheres por dia para a realização de mamografia, ultrassonografias (pélvica, transvaginal e de mama), colposcopia e biópsias, além de consulta com os especialistas - Foto: Divulgação

São Gonçalo vai receber a Carreta da Saúde da Mulher no Parque RJ Nosso Sonho, em Boa Vista, a partir da próxima segunda-feira (23). O atendimento será feito de segunda a sábado, em dois turnos: das 7h às 11h e das 12h às 16h. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de São Gonçalo com o Programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, para ampliar consultas e exames de prevenção e diagnóstico precoce de doenças como câncer de mama e câncer do colo do útero. O atendimento não é por livre demanda.

Os agendamentos serão feitos através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde para as pacientes que já estão na fila. A carreta tem capacidade para atender mais de 60 mulheres por dia para a realização de mamografia, ultrassonografias (pélvica, transvaginal e de mama), colposcopia e biópsias, além de consulta com os especialistas.

As gonçalenses que estão aguardando a realização destes exames devem ficar atentas e atender ao número de telefone (21) 3195-5198 para não perderem a marcação. Caso não atenda a ligação, não há como retornar. Os agendamentos já foram iniciados.

Leia também:

Niterói inicia Operação Verão nesta sexta-feira (20) com 604 agentes e reforço na segurança das praias



Obras na Estrada de Itaitindiba transformam realidade da população



“As pacientes têm que ir preparadas. Pois em um único turno, elas poderão fazer todos os exames e passar pelas consultas com os especialistas, dependendo de cada necessidade e indicação médica. A maior parte dos resultados dos exames sai no mesmo dia em um período de duas horas”, esclareceu a subsecretária da Central de Regulação, Amanda Correia.

A previsão é que a carreta permaneça em São Gonçalo até o dia 23 de dezembro. “Essa parceria representa um avanço importante na ampliação do acesso das mulheres aos serviços especializados de saúde. Nosso objetivo é reduzir o tempo de espera e proporcionar um atendimento mais ágil, integrado e humanizado às gonçalenses”, destacou a presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Rafaella Apolinário.