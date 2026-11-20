As obras na Estrada de Itaitindiba seguem avançando a todo vapor e transformam a realidade de quem mora na região. O que antes era chão de terra batida está recebendo novas calçadas, pavimentação e redes de drenagem, para escoamento das águas das chuvas. Em andamento pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo, as intervenções já estão dando mais qualidade de vida aos gonçalenses.

É o que afirma Roseli Oliveira, de 51 anos, que mora na região há mais de 30 anos.

"Estou maravilhada! Nunca foi feita uma obra do tipo aqui, era poeira e lama, nossa casa nunca ficava limpa porque era sempre muita poeira, eu já estava enjoada, achava que isso nunca ia acontecer aqui", contou a comerciante.

Ela acredita que a mobilidade de quem tem carro irá melhorar, mas também de quem precisa passar pela calçada. "Essa estrada é muito longa e vai ficar melhor para os carros passarem, mas também para os pedestres, nunca tivemos calçada e agora vamos ter. Estamos só elogios para essa intervenção! A Prefeitura está de parabéns! É um sonho realizado e já está melhor do que antes", afirmou.

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As intervenções na via fazem parte do pacote de obras das estradas vicinais, que conectam áreas rurais, propriedades agrícolas e pequenos povoados a rodovias e centros urbanos. As obras acontecerão também nas Estradas do Engenho Novo, Laura Farias, Bonsucesso e Monte Formoso. Já foram executados serviços na Estrada do Rio Frio.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza, explicou que as obras seguem com todo o cuidado que a região exige, por tratar-se de terreno argiloso. Ele pediu à população para ter paciência em relação aos transtornos causados e garantiu que as equipes atuam para minimizar ao máximo os problemas decorrentes do solo, em especial nos dias chuvosos.

Todas as vias mencionadas receberão obras de drenagem, pavimentação, meio-fio e calçadas, como está sendo feito na Estrada de Itaitindiba. O investimento é de R$ 52.610.997,80 e a previsão de conclusão é até meados de 2027.