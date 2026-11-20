A mobilização reunirá órgãos municipais e forças de segurança, com participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Segurança Presente e apoio da Capitania dos Portos - Foto: Divulgação

A mobilização reunirá órgãos municipais e forças de segurança, com participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Segurança Presente e apoio da Capitania dos Portos - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói inicia, nesta sexta-feira (20), a Operação Verão 2026/2027, com um amplo esquema de segurança, fiscalização, ordenamento urbano, trânsito e limpeza nas praias da cidade. Ao todo, 604 agentes públicos serão mobilizados nos fins de semana, com apoio de 121 viaturas, 34 motocicletas, quatro quadriciclos, cinco drones, dois jet skis e 22 barracas de identificação e apoio. A operação seguirá até o final de março de 2027 e foi antecipada diante das previsões de calor intenso e de possíveis efeitos do fenômeno El Niño, que podem aumentar a procura pelas praias antes mesmo do início oficial do verão. O planejamento foi apresentado nesta quinta-feira (19), durante reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM).

O prefeito Rodrigo Neves destacou que a antecipação da operação integra uma estratégia mais ampla de preparação da cidade para a temporada.

“Niterói está preparada para receber moradores e turistas com uma grande estrutura de segurança e serviços públicos. Estamos colocando mais de 600 agentes nas ruas, com viaturas, motocicletas, drones, quadriciclos e jet skis para ampliar a fiscalização e garantir a tranquilidade das famílias. A Defesa Civil já elaborou um Plano Municipal de Preparação e Resposta ao El Niño. As equipes das secretarias e dos órgãos públicos estão capacitadas para atuar diante de situações climáticas atípicas. Niterói tem praias maravilhosas, muito procuradas por moradores e turistas, e queremos que todos possam aproveitá-las com segurança e organização. Essa atuação integrada é fundamental para proteger as famílias e garantir respostas rápidas aos desafios que podemos enfrentar nesta temporada. Essa operação é resultado de um trabalho integrado, com planejamento, tecnologia e presença efetiva do poder público”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

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Coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a operação contará com a Guarda Municipal; o Departamento de Fiscalização de Posturas; as secretarias de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (Smarhs); de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e de Saúde; a Subsecretaria de Transporte (SST); a Superintendência de Terminais e Estacionamentos (Suten); a NitTrans; a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin); a Defesa Civil; a Administração Regional da Região Oceânica; a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) e a Coordenadoria Geral de Comunicação (CGCom), além do apoio da Polícia Militar.

A mobilização reunirá órgãos municipais e forças de segurança, com participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Segurança Presente e apoio da Capitania dos Portos.

As ações serão intensificadas aos sábados, domingos e feriados, períodos de maior movimentação na orla. O planejamento prevê patrulhamento preventivo, fiscalização de irregularidades, organização do trânsito, monitoramento das condições climáticas e reforço na limpeza das praias. A operação terá quatro eixos principais: segurança preventiva, ordenamento urbano, organização do trânsito e apoio operacional. O planejamento também prevê ações para prevenir e combater irregularidades, congestionamentos, atuação de flanelinhas, roubos e outras ocorrências, além de reforçar a proteção dos banhistas e a identificação de crianças perdidas.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Gilson Chagas, destacou a importância da integração entre os órgãos municipais e as forças de segurança.

“Estamos antecipando a Operação Verão para preparar a cidade para o aumento do movimento nas praias. Teremos equipes posicionadas estrategicamente para reforçar o patrulhamento, a fiscalização do comércio e dos quiosques, o ordenamento do trânsito e o combate às irregularidades. A operação será prolongada, com agentes em pontos fixos e equipes móveis, apoio de drones e quadriciclos, além de ações de fiscalização marítima. A atuação integrada, coordenada pelo CISP, permitirá respostas mais rápidas às ocorrências, para que moradores e turistas possam aproveitar nossas praias com segurança e tranquilidade”, destacou Gilson Chagas.

Segurança reforçada em 11 praias – A Operação Verão abrangerá 11 praias da Baía de Guanabara e da Região Oceânica: Boa Viagem, Icaraí, São Francisco, Charitas, Adão, Eva, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara. Haverá patrulhamento preventivo, fiscalização e equipes posicionadas nos principais acessos, especialmente nos períodos de maior movimento.

A Guarda Municipal contará com 230 agentes nos fins de semana, incluindo equipes de patrulhamento em viaturas, motocicletas e quadriciclos. O policiamento será reforçado pela Polícia Militar com 40 policiais destacados para a operação, além da atuação integrada das demais forças de segurança.

O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) será responsável pela coordenação operacional, com acompanhamento das ocorrências e comunicação direta com as equipes em campo. A estrutura contará com a presença de guardas municipais, policiais militares e integrantes do Segurança Presente, permitindo respostas mais rápidas às situações identificadas.

Os cinco drones serão utilizados em sobrevoos de monitoramento, principalmente nas praias da Região Oceânica, mas também na orla da Baía de Guanabara. As imagens darão apoio às equipes em terra, auxiliando na identificação de aglomerações, irregularidades e situações que exijam intervenção.

Em parceria com a Capitania dos Portos dois jet skis serão utilizados em ações de fiscalização da circulação de embarcações e motos aquáticas próximas à linha de arrebentação, onde podem colocar em risco a segurança dos banhistas.

A operação também intensificará a identificação de crianças nas praias. Equipes distribuirão pulseiras com o nome do responsável e telefone de contato, facilitando a localização das famílias em casos de crianças perdidas. A medida faz parte das ações preventivas destinadas a garantir mais tranquilidade aos frequentadores.

Fiscalização de churrasqueiras, som, comércio irregular e cobranças abusivas – A Operação Verão vai intensificar a fiscalização para coibir o uso de churrasqueiras, fogareiros, caixas de som, fogueiras, fogos de artifício, a venda de produtos em recipientes de vidro, o comércio ambulante irregular e os acampamentos nas praias. Fiscais de posturas e guardas municipais orientarão os frequentadores, podendo apreender equipamentos de som em casos extremos.

O aluguel de um módulo com guarda-sol, mesa e quatro cadeiras terá valor máximo de R$ 22,85 até 31 de dezembro, com atualização em janeiro. São proibidas a cobrança separada dos equipamentos e a exigência de consumação mínima. Cada quiosque poderá disponibilizar até 30 módulos em Itaipu e 70 em Piratininga e Camboinhas, respeitando três metros entre os estabelecimentos. A ocupação da restinga é proibida. Ambulantes autorizados deverão usar crachá, e placas informarão as regras nas praias. Infrações poderão resultar em multas, apreensões e outras sanções legais.

Operação terá esquema especial de trânsito e combate aos flanelinhas – A Operação Verão terá fiscalização reforçada nos acessos às praias, com agentes de trânsito, motociclistas e reboques para coibir estacionamento irregular, além de bloqueios e alterações na circulação quando necessários. Na Região Oceânica, 86 guardadores credenciados atuarão com uniforme, colete, chapéu e crachá para facilitar a identificação e combater os flanelinhas. Casos mais graves poderão ser encaminhados à delegacia. A Prefeitura priorizará os bolsões de estacionamento de Camboinhas e organizará a chegada de ônibus de outros municípios.

Estrutura da NitTrans – A NitTransterá 50 operadores de trânsito, 12 motocicletas para patrulhamento, 6 viaturas, 4 reboques e um veículo com tanque de água. Os agentes vão atuar principalmente nas proximidades das praias. Também haverá reforço operacional na Estrada Francisco da Cruz Nunes, Avenida Almirante Tamandaré, Avenida Carlos Ermelindo Marins e cruzamentos estratégicos de Icaraí.

O objetivo é organizar o trânsito, melhorar a fluidez nos acessos às praias, dar maior agilidade no atendimento a ocorrências, reduzir conflitos viários e dar mais segurança para motoristas, pedestres, moradores e visitantes.

Limpeza e proteção ambiental – A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) mobilizará 130 funcionários, 18 barracas, 16 caminhões, quatro cães e dois tratores para reforçar a limpeza das praias, a coleta de resíduos e a orientação aos frequentadores, com horários planejados para reduzir impactos no trânsito. A Secretaria de Meio Ambiente fiscalizará a proteção das restingas, enquanto a Secretaria de Conservação atuará na conservação dos espaços públicos e na remoção de equipamentos apreendidos.

Defesa Civil e prevenção climática – A Defesa Civil manterá monitoramento especial diante dos possíveis efeitos do El Niño, seguindo o Plano Municipal de Preparação e Resposta ao fenômeno. O trabalho prevê protocolos para calor extremo, chuvas intensas, ventos, incêndios em vegetação e ressacas, com apoio de radar, estações meteorológicas, pluviômetros, sirenes e sistemas de alerta.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (Smarhs) reforçará a fiscalização ambiental e a proteção das áreas de restinga. Já a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) dará apoio à manutenção dos espaços públicos e à remoção de equipamentos apreendidos durante as fiscalizações.

Investimentos e integração – Durante a reunião do GGIM, o secretário Gilson Chagas destacou a previsão orçamentária de R$ 205 milhões para a Secretaria de Ordem Pública em 2027 e os investimentos em tecnologia e segurança, incluindo Guarda Municipal, Cisp, ShotSpotter e Proeis, que permite reforço de até 250 policiais militares por dia. A operação também envolverá Saúde, Administração Regional da Região Oceânica, Neltur e outros órgãos municipais. O esquema seguirá até março de 2027, podendo ser prorrogado até abril. Denúncias poderão ser feitas pelo telefone 153.

Clin reforça limpeza e conscientização ambiental – A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) mobilizará cerca de 65 colaboradores por dia para reforçar a limpeza e a conservação das praias durante a Operação Verão. A estrutura contará com oito caminhões basculantes, um trator agrícola do tipo tatuí, ombrelones para identificação das equipes, recipientes para descarte de resíduos e contêineres adicionais. As ações abrangerão praias da Baía de Guanabara e da Região Oceânica, com orientação aos frequentadores sobre a importância da preservação ambiental.

“Niterói tem uma orla privilegiada, que atrai moradores e visitantes durante todo o ano, especialmente no verão. Estamos reforçando nossas equipes e ampliando a estrutura para garantir praias limpas e organizadas. Mas a preservação desses espaços também depende da conscientização e da participação de cada cidadão. Cuidar da cidade é uma responsabilidade compartilhada”, destacou o presidente da Clin, Acílio Borges.