Associação de Fibromialgia SG promove ação itinerante na Trindade

A Associação Abraça Fibromialgia São Gonçalo, promoverá uma ação itinerante no próximo sábado (14), a partir das 9h, no Clube Recreativo Trindade, em São Gonçalo. O objetivo além de conscientizar a população sobre a Fibromialgia, é levar serviços como assessoria jurídica, corte de cabelo e outras atividades de saúde e bem-estar.

Pela primeira vez a associação levará serviços de utilidade pública para a população de diferentes bairros de São Gonçalo. Para estrear com pé direito na iniciativa, os beneficiados serão atendidos no Clube Recreativo Trindade.

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“Queremos levar atendimento para a população e também divulgar a associação para aqueles que não sabem que em São Gonçalo existe um lugar de apoio a pessoas com fibromialgia”, disse a secretária da associação, Lizangela de Azevedo da Silva, de 56 anos.

Os serviços que a população terão acesso são: aferição de pressão arterial e de glicemia; assessoria jurídica; assistência social; corte de cabelo; isenção para identidade PCD; isenção para casamento; massoterapia; podologia; sorteios e muito mais.

“A intenção da associação é levar a ação itinerante para todos os bairros de São Gonçalo. Encerramos a ação às 12h, mas todos que ainda tiverem senha irão ser atendidos”, explicou a secretária que atua na associação há 1 ano.

Confira os serviços oferecidos pela ação itinerante | Foto: Divulgação

Serviço:

Local: Clube Recreativo Trindade

Data: 14/11 (Sábado)

Hora: 9h até às 12h

Ações: Aferição de pressão arterial e de glicemia; assessoria jurídica; assistência social; corte de cabelo; isenção para identidade PCD; isenção para casamento; massoterapia; podologia e sorteios.