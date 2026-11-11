Projeto Social “Lutadores da Fé” conquista sede própria e segue transformando vidas em São Gonçalo

O que começou com aulas em uma rua na comunidade do Zumbi, em São Gonçalo, hoje acontece em um galpão preparado para receber crianças e jovens de diferentes bairros de São Gonçalo. A mudança de estrutura representa uma nova etapa para o projeto Lutadores da Fé, que busca ampliar a oferta de atividades esportivas e ações sociais para outras regiões do município.

Fundada por Alex Café, a iniciativa também acompanha a rotina escolar dos alunos e mantém contato com as famílias. Para quem participa do projeto, a transformação aparece nas relações construídas ao longo dos anos e nas oportunidades que surgem para os jovens atendidos.

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Ao avaliar a trajetória da iniciativa, Alex Café chama atenção para o caminho percorrido por quem já passou pelas aulas.

“Já passaram diversos jovens por aqui. Pessoas que não tinham perspectiva nenhuma de crescimento e o projeto colocou dentro da mente deles o intuito de crescer. Muitos alunos que fazem parte do projeto, outros que já fizeram, hoje estão trabalhando, estão com outra mente”, afirmou.

Fundada por Alex Café, a iniciativa também acompanha a rotina escolar dos alunos e mantém contato com as famílias. | Foto: Layla Mussi

O fundador também falou sobre o propósito que orienta o trabalho desenvolvido pela equipe.

“O nosso empenho e o nosso desejo dentro do projeto é realmente formar cidadãos de bem. O esporte é só um complemento do que pode ser feito e criado na vida das pessoas”, declarou.

A mudança para o galpão foi um dos marcos dessa trajetória. Antes, as aulas eram realizadas em uma área aberta da comunidade, o que dificultava a continuidade das atividades em dias de chuva ou frio. Alex Café relembrou o período e a chegada ao novo espaço.

“Todo mundo via a dificuldade que nós tínhamos de dar aula lá em cima na comunidade, no tempo, em um espaço aberto. Quando tinha chuva não podia, quando o frio estava intenso também não dava por conta das crianças ficarem doentes”, contou.

A mudança para o galpão foi um dos marcos dessa trajetória. | Foto: Layla Mussi

Segundo ele, o apoio de uma empresa foi importante para a reforma do galpão e a aquisição do tatame. A estrutura passou a oferecer melhores condições para a realização das atividades. Atualmente, o projeto tem cerca de 180 crianças inscritas na unidade do Zumbi, de acordo com o fundador.

A relação com as famílias

A participação no Lutadores da Fé também envolve os responsáveis pelos alunos. Mãe de dois meninos atendidos pela iniciativa, Luana Zeferino Silva, de 42 anos, acompanha de perto a rotina do projeto e passou a colaborar com as atividades comunitárias.

Moradora do Zumbi, ela já conhecia o trabalho antes de matricular os filhos mais novos. A relação com o projeto, no entanto, foi atravessada por uma perda familiar.

“Eu tenho dois filhos aqui, e o meu terceiro filho, que veio a óbito, também já participou. No começo, eu ainda fiquei meio assim, porque não queria que eles participassem. Aí, infelizmente, meu filho veio a óbito, e logo depois meus outros dois filhos começaram. Eu não queria porque você está naquele momento de luto, não quer participar de nada, não quer que ninguém se envolva com nada”, relatou.

Luana Zeferino Silva, de 42 anos, acompanha de perto a rotina do projeto e passou a colaborar com as atividades comunitárias. | Foto: Layla Mussi

Com o passar do tempo, Luana acompanhou a movimentação na comunidade e decidiu permitir que os outros filhos participassem das atividades.

“Eu comecei a ver as coisas acontecendo, outros jovens que estavam na comunidade entrando no projeto, então resolvi colocar meus filhos. Aí eles começaram e eu comecei a ver que aquilo estava ajudando, porque a ajuda deles com os alunos vai além daqui do tatame”, contou.

A experiência também mudou a forma como ela enxerga a atuação dos professores. Luana recordou situações em que a equipe procurou a família para conversar sobre o desempenho dos filhos na escola.

“Quando acontecia alguma coisa na escola, meus filhos não estavam bem, eles sempre perguntavam: ‘Luana, como que tá na escola?’. E eu comecei a enxergar de outra forma o projeto, que não era só eles estarem vindo para cá passar tempo”, disse.

Projeto Lutadores da Fé | Foto: Reprodução

Além da participação nas aulas, ela destaca a relação construída entre os professores e os alunos. Para Luana, a proximidade permite que os jovens encontrem no projeto adultos com quem possam conversar sobre questões pessoais.

“Os professores, além de professores, eles se tornam amigos dos alunos, porque o aluno tem que ter uma segurança com a pessoa que ele convive, para poder até estar se abrindo de outras questões. Muitas vezes eles estão passando alguns problemas internos e acabam falando com os professores, se sentindo seguros, e o professor está ajudando”, afirmou.

Novas atividades e expansão

Além do jiu-jitsu oferecido no Zumbi, o Lutadores da Fé mantém um núcleo na comunidade da Manchete, onde atende filhos de pescadores. A equipe também planeja retomar as aulas de Muay Thai, iniciar atividades de zumba para idosos e desenvolver uma escolinha de futebol na comunidade da Batista.

As iniciativas fazem parte dos planos de expansão apresentados por Alex Café, que também menciona a intenção de levar o trabalho a outras localidades de São Gonçalo. O fundador reconhece, porém, que manter as atividades exige esforço da equipe, dos professores e dos responsáveis pelos alunos.





As aulas são realizadas nas terças e quintas-feiras na sede do Lutadores da Fé na comunidade do Zumbi em São Gonçalo Reprodução

Autor: Reprodução

Ao falar sobre a continuidade do projeto, Alex Café compartilhou um pouco das dificuldades enfrentadas pela equipe.

“Tem hora que bate a vontade de desistir, de deixar tudo para trás por conta das lutas, das dificuldades que nós encontramos de fazer um projeto como esse dentro de uma comunidade, sem incentivo de empresa, sem incentivo de ninguém. E a gente, com a nossa própria força, nossa própria luta, com empenho e ajuda de pais e professores, busca iniciativas para não desistir”, declarou.

O fundador também falou sobre o significado de acompanhar os resultados do trabalho na vida dos jovens.

“Eu acho que o mínimo que nós conseguimos fazer para mudar a realidade da vida de um jovem ou de dois, para a gente já é uma satisfação imensa de ver a transformação, a realidade, a felicidade dos pais em ver os filhos se formando, tomando outro rumo de vida e podendo ser um cidadão de bem, ter uma formação acadêmica ou uma profissão”, afirmou.

Uma das frentes para ampliar o atendimento é o projeto Lutando por Sonhos, elaborado por Alex Lima, coordenador da iniciativa. A proposta foi aprovada pela Lei de Incentivo ao Esporte e prevê orçamento de R$ 1,1 milhão para atender 250 crianças durante 24 meses. O recurso, no entanto, ainda precisa ser captado.

Alex Lima, 46 anos, coordenador de projetos. | Foto: Layla Mussi

Alex Lima explica que a falta de recursos também interfere na contratação de profissionais para as atividades esportivas, já que parte dos professores atua de forma voluntária.

“Como no momento é voluntário, a gente tem uma dificuldade muito grande para conseguir professores, porque a maioria dá aula em academia. Então, a gente fica naquela questão: ou forma o professor para que ele possa dar aula ou fica sem professor, porque não temos condições hoje de pagar”, explicou.

A proposta prevê aulas de jiu-jitsu e Muay Thai e estabelece critérios para a participação, como estar matriculado em escola pública e morar em uma região de vulnerabilidade social. A equipe precisa captar inicialmente entre 20% e 30% do orçamento para começar a execução do projeto, com prazo de arrecadação até 15 de janeiro de 2028.

Para Alex Café, a ampliação depende do envolvimento de mais pessoas e instituições. O objetivo, segundo ele, é fazer com que outras comunidades também tenham acesso às oportunidades oferecidas pela iniciativa.

“Queremos expandir esse projeto para outras comunidades. Mas, para isso, precisamos de iniciativa de todos para nos ajudar a levar essa oportunidade para outros jovens, em outras comunidades, para que possam ter um resultado tão satisfatório como estamos tendo hoje dentro da comunidade do Zumbi”, concluiu.

Serviço

O projeto Lutando por Sonhos, do Lutadores da Fé, foi aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte e prevê um investimento de R$ 1,1 milhão para atender 250 crianças durante 24 meses. Para iniciar as atividades, a equipe precisa captar inicialmente entre 20% e 30% do valor previsto. O prazo para arrecadação vai até 15 de janeiro de 2028.

Pessoas físicas e empresas interessadas em contribuir podem acessar o site www.lutadoresdafe.org.br, onde estão disponíveis as informações para realizar doações, inclusive por Pix, utilizando o CNPJ do projeto.