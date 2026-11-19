O show é uma realização da Prefeitura de Niterói, através da Fundação de Arte de Niterói (FAN) - Foto: Divulgação

O show é uma realização da Prefeitura de Niterói, através da Fundação de Arte de Niterói (FAN) - Foto: Divulgação

A música brasileira e sua riqueza de ritmos, sonoridades e expressões culturais serão celebradas no concerto “Brasilidades”, apresentado pela Orquestra Popular de Niterói (OPN) – Banda Santa Cecília, no dia 21 de novembro, às 20h, na Sala Nelson Pereira dos Santos. O espetáculo contará com as participações especiais da cantora Roberta Sá e do sambista Bruno Barreto, sob a regência do renomado maestro Jaime Alem, que também assina a direção musical. O show é uma realização da Prefeitura de Niterói, através da Fundação de Arte de Niterói (FAN).

Formada por músicos da histórica Banda Santa Cecília e instrumentistas convidados, a Orquestra Popular de Niterói apresenta um repertório que percorre diferentes manifestações da música nacional, valorizando a diversidade e a identidade cultural brasileira. Para a ocasião, o concerto ganha arranjos exclusivos assinados por Marcelo Caldi, Itamar Assiere, João Carlos Coutinho, Rafael dos Anjos, Eduardo Neves, Everton Machado e Jaime Alem.

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A experiência artística também contará com uma proposta visual especialmente desenvolvida para o espetáculo. O trabalho de VJ será assinado por Rafael Galo, enquanto o styling terá a participação da niteroiense Mariana Belot. O figurino e styling também terão a assinatura de Gabriel Alves, niteroiense e morador do Morro do Cavalão, reforçando a presença de profissionais da cidade na construção estética do concerto.

À frente da regência, Jaime Alem reúne uma trajetória de destaque na música brasileira. Compositor, violonista, violeiro, guitarrista, arranjador e produtor musical, o maestro construiu uma carreira marcada pela versatilidade e por parcerias com grandes nomes da música nacional. Durante 27 anos, foi maestro e diretor musical de Maria Bethânia, participando da realização de mais de vinte álbuns da artista, além de turnês e temporadas no Brasil e no exterior.

Ao longo de sua carreira, também trabalhou com artistas como Elba Ramalho, Alcione, Rita Benneditto, Nair Cândia, Sueli Costa e Mart'nália, além de assinar trilhas para cinema, teatro e televisão. Sua experiência e conhecimento da música brasileira imprimem ao concerto uma direção musical que valoriza as diferentes possibilidades sonoras do repertório nacional.

A apresentação também terá a participação de Bruno Barreto, cantor e compositor niteroiense, reconhecido por sua ligação com o samba. Vocalista do Grupo Semente, formado na Lapa e vencedor do Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Grupo de Samba, o artista desenvolveu uma trajetória solo marcada pela pesquisa de ritmos e sonoridades. Em 2012, lançou o álbum “Origem”, que contou com participações de Teresa Cristina, Sandra de Sá e Arranco de Varsóvia. Entre suas composições está “Lágrima”, parceria com Thiago da Serrinha, selecionada em um festival que reuniu mais de mil canções.

Já Roberta Sá é uma das vozes de destaque da música popular brasileira contemporânea, reconhecida pela interpretação marcante e pela versatilidade artística, transitando especialmente pelo samba, pela MPB e por diferentes vertentes da música brasileira.

“Brasilidades” propõe um encontro entre gerações, artistas e sonoridades, em uma celebração da pluralidade musical do país. Um espetáculo que valoriza a tradição, a diversidade e a força criativa da música brasileira, reunindo música, identidade e expressão artística em uma grande celebração da cultura nacional.

Serviço

Brasilidades – Orquestra Popular de Niterói – Banda Santa Cecília

Atrações: Orquestra Popular de Niterói - Banda Santa Cecília, com participação especial de Roberta Sá e Bruno Barreto

Regência e direção musical: Jaime Alem

Arranjos: Marcelo Caldi, Itamar Assiere, João Carlos Coutinho, Rafael dos Anjos, Everton Machado, Jaime Alem e Eduardo Neves

Data: 21 de novembro (sábado).

Horário: 20h

Ingressos: Retirada gratuita a partir de duas horas antes do espetáculo na bilheteria do teatro.

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, nº 880, São Domingos, Niterói