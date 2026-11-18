O Sesc São Gonçalo recebe, nesta quarta-feira (18), mais uma edição do Sarau da Palavra, encontro literário que reúne artistas e público em torno da literatura, da oralidade e de diferentes manifestações artísticas. Desta vez, o tema escolhido é “Das desilusões do amor”.

A programação começa às 18h, com entrada gratuita e classificação livre. A proposta do sarau é criar um espaço de convivência e valorização da produção artística local, promovendo encontros quinzenais, sempre às quartas-feiras, para celebrar a palavra falada em uma experiência que integra diferentes linguagens artísticas.

A edição contará com a participação dos artistas Bia Barros, Emerson Rodrigues, Geisi Nara, Isabella Souza, Juliana Souza, Fabio Gomes, Leon Costa, Rheinaldo Baso e Yonara Costa.



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Além de incentivar a participação da classe artística do território, o evento busca aproximar o público da literatura e estimular a troca de experiências e expressões culturais.

A edição também contará com o Espaço Kids, ambiente destinado às crianças, ampliando as possibilidades de participação das famílias.

Serviço

Sarau da Palavra – Sesc São Gonçalo

Data: quarta-feira, 18 de novembro

Horário: 18h

Tema: “Das desilusões do amor”

Classificação: livre

Entrada: gratuita

Atividade com Espaço Kids.