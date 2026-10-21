Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0285 | Euro R$ 5,6465
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Sarau da Palavra realiza terceira edição nesta quarta (21) no Sesc São Gonçalo

Encontro gratuito reúne artistas do território em uma programação multilinguagem com o tema “Cor+Ação”, a partir das 18h

relogio min de leitura | Redação
Sarau da Palavra acontece quinzenalmente
Sarau da Palavra acontece quinzenalmente -

O Sesc São Gonçalo recebe nesta quarta-feira (21) mais uma edição do Sarau da Palavra, encontro literário que reúne artistas e público em uma celebração da palavra falada e de diferentes manifestações artísticas. A programação começa às 18h, tem classificação livre e entrada gratuita.

Com o tema “Cor+Ação”, a terceira edição do sarau propõe um espaço de expressão, troca e valorização da produção artística local, aproximando diferentes linguagens e estimulando o diálogo entre artistas e comunidade.

Idealizado como um encontro quinzenal, realizado às quartas-feiras, o Sarau da Palavra busca fortalecer a integração da classe artística do território e ampliar o acesso do público à literatura e às manifestações culturais. A iniciativa tem como eixo a palavra falada, explorada em um processo multilinguagem que abre espaço para diferentes formas de criação e expressão.

Leia também:

2ª edição do Sarau da Palavra no Sesc São Gonçalo acontece nesta quarta (7)

Grátis: Sarau da Palavra estreia com microfone aberto no Sesc São Gonçalo nesta quarta (23)

Imagem ilustrativa da imagem Sarau da Palavra realiza terceira edição nesta quarta (21) no Sesc São Gonçalo

A edição desta quarta-feira contará com a participação de Alberto Flisgo, Cintya Ferreira, Coral Acessoul, Cyntia Fonseca, DJ Arcanjo, Emerson Rodrigues, Vanessa Ramos e a coordenadora do evento, Yonara Costa.

A proposta é transformar o encontro em um espaço de convivência artística, no qual a palavra ultrapassa o papel e ganha corpo, voz, ritmo e movimento. Com o tema “Cor+Ação”, o sarau convida o público a participar dessa experiência coletiva de arte e expressão.

Serviço

Sarau da Palavra – Sesc São Gonçalo

Data: quarta-feira, 21 de outubro

Horário: 18h

Local: Sesc São Gonçalo

Classificação: livre

Entrada: gratuita

Tema: Cor+Ação

Tags:

Arte e Cultura Evento gratuito expressão artística Literatura Sarau da Palavra sesc são gonçalo

Matérias Relacionadas