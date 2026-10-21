Sarau da Palavra realiza terceira edição nesta quarta (21) no Sesc São Gonçalo

O Sesc São Gonçalo recebe nesta quarta-feira (21) mais uma edição do Sarau da Palavra, encontro literário que reúne artistas e público em uma celebração da palavra falada e de diferentes manifestações artísticas. A programação começa às 18h, tem classificação livre e entrada gratuita.

Com o tema “Cor+Ação”, a terceira edição do sarau propõe um espaço de expressão, troca e valorização da produção artística local, aproximando diferentes linguagens e estimulando o diálogo entre artistas e comunidade.

Idealizado como um encontro quinzenal, realizado às quartas-feiras, o Sarau da Palavra busca fortalecer a integração da classe artística do território e ampliar o acesso do público à literatura e às manifestações culturais. A iniciativa tem como eixo a palavra falada, explorada em um processo multilinguagem que abre espaço para diferentes formas de criação e expressão.

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A edição desta quarta-feira contará com a participação de Alberto Flisgo, Cintya Ferreira, Coral Acessoul, Cyntia Fonseca, DJ Arcanjo, Emerson Rodrigues, Vanessa Ramos e a coordenadora do evento, Yonara Costa.

A proposta é transformar o encontro em um espaço de convivência artística, no qual a palavra ultrapassa o papel e ganha corpo, voz, ritmo e movimento. Com o tema “Cor+Ação”, o sarau convida o público a participar dessa experiência coletiva de arte e expressão.

Serviço

Sarau da Palavra – Sesc São Gonçalo

Data: quarta-feira, 21 de outubro

Horário: 18h

Local: Sesc São Gonçalo

Classificação: livre

Entrada: gratuita

Tema: Cor+Ação