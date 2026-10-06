2ª edição do Sarau da Palavra no Sesc São Gonçalo acontece nesta quarta (7)

O Sesc São Gonçalo recebe, nesta quarta-feira (7), a segunda edição do Sarau da Palavra, encontro dedicado à literatura e às diferentes manifestações artísticas produzidas no território. Com o tema “Celebrar”, o evento acontece das 18h às 20h45, com programação gratuita e classificação livre.

A proposta do sarau é reunir artistas e público para uma noite de partilha de poemas, performances, intervenções e apresentações artísticas, criando um espaço de fruição e valorização da produção cultural da região.

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Nesta edição, o encontro contará com a participação de Alexandre Lino, Edzita SigoViva, Flavia Joss, Gabriel Vieira, Renata Toledo, Yonara Costa, Zé Salvador e Rheinaldo Baso, além de integrantes de diversos movimentos e coletivos culturais da cidade com a coletiva Escritoras Vivas.

Além das atividades voltadas ao público adulto, o Sarau da Palavra contará com um espaço dedicado às crianças, ampliando a possibilidade de participação das famílias no encontro.

Primeira edição contou com artistas locais | Foto: Divulgação/Weslley Ribeiro

Tema celebra a vida e as relações

A escolha do tema “Celebrar” parte da compreensão de que a celebração acompanha diferentes sociedades e momentos da existência humana, ajudando a construir identidades e preservar memórias coletivas.

O nascimento de uma criança, a passagem para a juventude, o casamento e a morte são alguns dos acontecimentos tradicionalmente marcados por celebrações. Da mesma forma, a chegada de uma nova estação, o período das chuvas, o plantio e a colheita também podem representar momentos de encontro e renovação.

O tema também propõe uma reflexão sobre a própria experiência de viver, existir e resistir. “Viver, existir e resistir. Todos são motivos oportunos e ímpares para comemorar a beleza e a aleatoriedade da vida e das relações”, destaca a proposta desta edição do sarau.

A organização convida o público a participar da construção desse espaço de encontro entre literatura e outras linguagens artísticas, fortalecendo a produção cultural do território e abrindo espaço para novas formas de imaginar e criar.

Serviço

Sarau da Palavra – Edição nº 2

7 de outubro de 2026 (quarta-feira)

Das 18h às 20h45

Sesc São Gonçalo

Tema: Celebrar

Entrada gratuita

Classificação livre, com espaço dedicado às crianças