Nova orla da Praia das Pedrinhas – A nova Praia das Pedrinhas, na Rua Sérgio Martins de Carvalho, foi completamente revitalizada pelas equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação/Ascom - Prefeitura de São Gonçalo

Nova orla da Praia das Pedrinhas – A nova Praia das Pedrinhas, na Rua Sérgio Martins de Carvalho, foi completamente revitalizada pelas equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação/Ascom - Prefeitura de São Gonçalo

O feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra será de muita festa em São Gonçalo. A partir das 15h desta sexta-feira (20), será realizada a cerimônia de entrega da nova orla da Praia das Pedrinhas para a população. O local revitalizado é um dos maiores cartões-postais da cidade, com um dos mais belos pores do sol da Região Metropolitana.

A programação oficial inclui apresentações gratuitas de artistas gonçalenses, como o tradicional grupo ‘Pagode do Laranja’; Pitty de Menezes, presidente da Liga SG e intérprete da Imperatriz Leopoldinense; e a presença do cantor, compositor, instrumentista e escritor Altay Veloso.

A festa para a entrega da nova orla foi pensada pela Secretaria de Turismo e Cultura como uma celebração à luta antirracista, trazendo um dos grandes artistas negros da cidade, além do resgate da cultura e história negra. O evento também visa prestigiar a gastronomia da Praia das Pedrinhas, destacando os bares e restaurantes locais.

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Nova orla da Praia das Pedrinhas – A nova Praia das Pedrinhas, na Rua Sérgio Martins de Carvalho, foi completamente revitalizada pelas equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo. O novo espaço tem como foco o turismo e conta com novas calçadas, novo piso, pergolados, iluminação pública de LED, academia para idosos e arquibancada.

O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), teve como principal objetivo criar novos espaços de permanência e convivência, tendo recebido menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural.

As intervenções incluíram a instalação de redes de drenagem, pavimentação e padronização das calçadas. Em ação paralela pela concessionária Águas do Rio, a orla também recebeu redes de esgotamento sanitário e de abastecimento de água.

Novas regras – Com a conclusão da revitalização, está proibida a circulação de veículos não autorizados (como carros, motos e caminhões) na orla da Praia. Vale destacar que é necessário estar atendo às placas de trânsito na orla e nas ruas ao redor, respeitando as orientações da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes e visando a melhor preservação do espaço revitalizado.