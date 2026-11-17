Motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas - Foto: Divulgação

Motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas - Foto: Divulgação

Um acidente envolvendo dois veículos provocou lentidão no trânsito da BR-101, na manhã desta terça-feira (17), na altura do bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo.

A colisão atingiu a traseira de um Fiat Argo branco, que ficou com a parte posterior bastante danificada. Apesar do impacto, não houve registro de vítimas em estado grave.

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Por conta da ocorrência, o tráfego no trecho opera com interdição parcial, com uma das faixas ocupada e sinalizada por cones, o que provoca retenções na altura do Porto do Rosa.

No sentido Itaboraí, a presença de motoristas que reduzem a velocidade para observar o acidente também contribui para a lentidão, que se estende até a altura do Gradim.

Motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas.