A Rede Municipal de Educação de Niterói foi destaque na Feira de Inovação, Ciências e Tecnologia, realizada durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Niterói. Projetos de escolas municipais e do Centro de Formação Darcy Ribeiro conquistaram dois segundos lugares e duas menções honrosas, em reconhecimento à qualidade dos trabalhos e ao incentivo à pesquisa no ambiente escolar.

Na votação popular, o projeto “Circuito das Mulheres: ciência, tecnologia e protagonismo femininos em um painel interativo”, da Escola Municipal Rachide da Glória Salim Saker, em Santa Bárbara, conquistou o segundo lugar. A Escola Municipal Felisberto de Carvalho, em Pendotiba, recebeu menção honrosa pelo trabalho “Curiosidade que move, ciência que inspira: mulheres na ciência colaborando para uma aprendizagem significativa no cotidiano escolar”.

Na avaliação da comissão organizadora, o Clube de Meninas na Ciência, do Centro de Formação Darcy Ribeiro, conquistou o segundo lugar na modalidade “Escola Pública – Ensino Fundamental (Anos Finais)”, com o projeto “Mulheres na Ciência: percepção da comunidade do Barreto, Niterói (RJ)”. A Escola Municipal Rachide da Glória Salim Saker também recebeu menção honrosa pelo trabalho “Niterói 50 anos – Que futuro queremos”.

Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, as premiações valorizam o trabalho desenvolvido nas unidades e reforçam a importância de ampliar as oportunidades de aprendizagem na rede.

“É muito importante ver nossas escolas e nossos profissionais sendo reconhecidos por projetos que despertam a curiosidade, estimulam a pesquisa e mostram que a ciência também se constrói dentro da escola pública. Temos investido na ampliação dos espaços e das oportunidades de aprendizagem, com laboratórios, formações e iniciativas que aproximam os estudantes da ciência, da tecnologia e da inovação. Essas premiações nos mostram que estamos no caminho certo e nos motivam a continuar avançando”, destacou.

Ao longo deste ano, a rede municipal ampliou as ações de incentivo à ciência e à inovação, com iniciativas como o programa Mais Ciência na Escola e a política Uma Rede Inteira pela Alfabetização e Inclusão, que fortalecem práticas pedagógicas investigativas e conectadas à realidade dos estudantes. Em parceria com o Governo Federal, o Mais Ciência na Escola prevê a implantação de laboratórios de Ciências, Maker e Inovação em 12 escolas que atendem aos anos finais do Ensino Fundamental.

A rede também participou da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada em Niterói, em julho, com cerca de 5 mil estudantes envolvidos nas atividades.

A ciência esteve, ainda, entre os destaques dos Projetos Educacionais Instituintes 2026, que reúnem trabalhos desenvolvidos por estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental ao longo do ano letivo.